ACAP: novas matrículas dispararam 17,8% em Janeiro

O mercado automóvel nacional "começou" o novo ano a todo o gás no que às novas matriculações diz respeito no nosso país: em Janeiro foram registados 20.042 viaturas, um aumento de 17,8% face ao mesmo mês de 2025.

Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o segmento de ligeiros de turismo cresceu 16,1%, correspondente à matriculação de 16.839 unidades.

Notório foi o crescimento de 80% dos veículos movidos a energias alternativas, com a ênfase a ser dada aos 100% híbridos (35,2%), eléctricos (25,8%) e híbridos plug-in (14,3%).

Já o segmento de ligeiros de mercadoria, com 2.188 unidades matriculadas em Janeiro, avançou 5,6% face ao mesmo mês do passado ano.

Quanto ao segmento de veículos pesados de turismo e mercadorias, ele mais do que duplicou (132,8%) face ao mês homólogo de 2025, com 1.015 unidades matriculadas.

Liderança firme

A Peugeot não arreda pé da liderança do mercado automóvel português, com 2.622 exemplares matriculados, seguida da Mercedes-Benz (1.394) e da BMW (1.306).

Fora do pódio seguem-se a Toyota (1.036), Citroën (849), Dacia (832), Renault (832), Opel (734) e Volkswagen (678), com a MG a fechar a tabela dos "Dez Mais" com 672 exemplares.

Os modelos mais "populares" no primeiro mês deste ano foram os Peugeot 208 (1.051) e Peugeot 2008 (888), a representarem 70% das novas matriculações da marca do leão.

O Opel Corsa, com 503 exemplares, atingiu a terceira posição, seguido do Mercedes-Benz Classe A (444) e do Tesla Model Y (371).

Electrificados foram quase metade

Em Janeiro último foram matriculados no nosso país 12.674 ligeiros de turismo novos com motorizações eléctricas, híbridas plug-in e 100% híbridos, ou seja, mais 48,8 por cento que no mesmo mês do ano anterior.

Em franca expansão no nosso país estão os 100% eléctricos ao crescerem 33%, fruto das 4.341 unidades matriculadas, com os híbridos plug-in a subirem 24,2%, graças aos 2.409 exemplares matriculados.

A maior fatia nos veículos de passageiros electrificados, no entanto, pertence aos totalmente híbridos: as 5.294 unidades matriculadas representaram uma variação positiva de 78,9% face a Janeiro de 2025.

A BMW, com 435 unidades novas matriculadas, lidera o segmento 100% eléctrico, seguido de muito perto pela BYD (421), e com a Peugeot ligeiramente mais distante (384); a Tesla fixou-se na quarta posição com 377 viaturas novas.

Nos híbridos plug-in é a Mercedes-Benz a ocupar a primeira posição, com 639 exemplares, seguida da BMW (333) e da Volvo (200).

No campo dos ligeiros de turismo 100% híbridos, é a Peugeot a "tomar conta" do mercado com 1.891 viaturas, seguida da Toyota (862) e da MG (457).

