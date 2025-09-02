ACAP: mercado automóvel cresce 7,8% em Agosto

O mercado nacional registou em Agosto um crescimento de 7,8% face ao mesmo mês de 2024, com a matriculação de 15.463 veículos, de acordo com o último relatório da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em termos globais, nos primeiros oito meses de 2025 houve um crescimento de 6,1% face a igual período do ano anterior, ao serem colocados em circulação 179.170 viaturas novas.

A Peugeot mantém-se líder destacada no segmento dos ligeiros de turismo, com 15.745 unidades novas, seguida da Mercedes-Benz (12.173) e da Dacia (11.872).

Comerciais em queda

Por segmentos, os ligeiros de turismo totalizaram 154.565 matriculações de Janeiro até ao último mês, mais 8,2% do que no período homólogo de 2024; só em Agosto matricularam-se 12.990 unidades novas, correspondente a mais 9,9%.

A electrificação continua em alta já que 66,7% das novas matriculações corresponderam a viaturas movidas por outros tipos de energia, estando em particular destaque os eléctricos e os 100% híbridos.

O segmento de ligeiros de mercadorias caiu 4,2% em Agosto face ao mesmo mês do ano anterior, com 2.011 veículos matriculados; no acumulado, matricularam-se 20.300 unidades, menos 4,5% do que nos mesmos oito meses de 2024.

Nos veículos pesados de turismo e de mercadorias, as matriculações cresceram 10,8% no último mês, correspondente a 462 novos veículos; de Janeiro a Agosto venderam-se 4.305 unidades, menos 12,2% face a igual período do ano passado.

Electrificados sempre a crescer

O mercado de veículos electrificados em Portugal cresceu 35,2% entre Janeiro e Agosto, com 92.387 unidades comercializadas, segundo os mais recentes dados da ACAP, e 33,2% só no último mês, com 8.934 veículos matriculados.

Até Agosto, as matrículas de ligeiros de turismo com electrificação totalizaram 90.137 exemplares, mais 35,1% em relação ao mesmo período de 2024, com os ligeiros de mercadorias a crescerem 35,8%, para as 2.097 unidades.

Nos primeiros oito meses do ano, o mercado de veículos pesados electrificado quase duplicou (96,2%) face ao período homólogo, com 153 veículos matriculados.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?