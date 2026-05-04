ACAP: mercado automóvel cresce 14,4% em Abril

Prosseguem a bom ritmo a venda de novos veículos no nosso país: o mercado cresceu 10,2% de Janeiro a Abril face ao primeiro quadrimestre do ano passado, relativo à matriculação de 98.722 unidades.

Já no que respeita ao mês passado, foram matriculadas 24.969 viaturas, um crescimento de 14,4% face ao mesmo período de 2025, de acordo com o relatório avançado esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A Peugeot mantém-se inabalável na liderança do mercado de ligeiros de turismo com uma quota de 10,75%, seguida pela Mercedes-Benz e BMW.

Electrificados no comando

Quando analisado o mercado nacional por categorias, percebe-se que em Abril foram matriculados 21.592 ligeiros de passageiros novos, mais 15,1% do que no mesmo mês do ano transacto.

Já neste primeiro quadrimestre, as novas matrículas totalizaram 85.651 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 10,8% relativamente a período homólogo de 2025.

Assinale-se ainda que nos primeiros quatro meses de 2026, 73,7% dos ligeiros de passageiros matriculados novos eram alimentados a energias alternativas.

Se 23,5% do "bolo" correspondem aos puros "eléctricos", mais significativo são os 30,9% para os totalmente híbridos, com os híbridos plug-in a representarem 13,8%; em relação unicamente a Abril, o peso dos modelos 100% eléctricos foi de 23,2%.

Comerciais mais comedidos

O mercado de ligeiros de mercadorias registou em Abril uma evolução positiva de 7,7% face ao mês homólogo do ano anterior, com 2.719 unidades matriculadas, com o acumulado no quadrimestre a atingir 10.093 exemplares, menos 0,8% face a 2025.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e mercadorias, no último mês houve um aumento de 20,1% face ao período homólogo de 2025, correspondente a 658 viaturas.

Nos quatro primeiros meses deste ano, as matrículas desta categoria totalizaram 2.978 unidades, o que representou um aumento do mercado de 38,8% relativamente ao mesmo período de 2025.

Liderança leonina

Não será fácil derrubar a Peugeot da liderança do mercado de ligeiros de passageiros, como explicam os 9.210 exemplares matriculados de Janeiro até Abril, correspondente a uma quota de 10,75%.

A larga distância seguem a Mercedes-Benz, com 6.481 exemplares, e a BMW, com 5.462 unidades, ficando fora do pódio a Dacia (4.935), Renault (4.685), Citroën (4.555), Toyota (4.370), Volkswagen (4.245), Nissan (3.825) e Opel (3.640).

Notáveis são os crescimentos da MG (154,2% / 2.966 exemplares), já no 12.º lugar da tabela, e da Xpeng (146,4% / 552 unidades); a Leapmotor, que partiu duma base muito baixa, cresceu 3.290%, correspondente a 339 exemplares.

Aliás, as vendas das marcas chinesas estão de vento em popa, como confirmam a Omoda (503 unidades), Jaecoo (247) e Changan (222).

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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