Se vê no Huracán Sterrato um Lamborghini demasiado "discreto" para a aventura, nada como "trocá-lo" pelo fantástico Rezvani Dune.

Um Sterrato ultra vitaminado: 810 cv para o Rezvani Dune brincar na areia

A preparadora californiana "mexeu" no V10 atmosférico de 5.2 litros e acrescentou-lhe um super compressor para elevar os 640 cv e 600 Nm aos 810 cv e 1.065 Nm, "passavéis" às quatro rodas através duma caixa automática DCT de sete relações.

Os dados de desempenho não foram detalhados mas, como referência, o modelo original acelera dos zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos, para uma velocidade máxima de 260 km/hora com limitação electrónica.

Couraçado sobre rodas…

A exibir todo esse poder nas dunas dum deserto, como se fosse um super buggy, está uma espectacular carroçaria a lembrar um couraçado sobre rodas pronto para todas as batalhas.

Embora as formas da "carcaça" em fibra de carbono reconheçam o modelo de origem, os guarda-lamas alargados e os ângulos mais vincados, sem esquecer a traseira com conjuntos ópticos exclusivos, tornam este super buggy quase irreconhecível.

As aptidões para o "fora de estrada" são confirmadas pela montagem duma nova suspensão, combinada com pneus off-road de 31 polegadas em jantes de 20.

… sem medo dos calhaus

Os obstáculos não lhe fazem medo graças aos quase 30 cm de altura ao solo, resultando num ângulo de entrada de 25º e o de saída a chegar aos 35º.

Ironia à parte, essa transformação quase faz com que o Huracán Sterrato pareça um super desportivo convencional ligeiramente alçado com os seus meros 16 cm de distância ao solo.

A "besta" conta ainda com protecções inferiores a todo o comprimento da carroçaria, assim como um snorkel montado no tejadilho e um conjunto de ópticas LED auxiliares que transformam a noite em dia, como publicita a Rezvani.

Exclusivo quanto baste, o Rezvani Dune está limitado a sete exemplares com a reserva a obrigar a um depósito de 1.320 euros; o preço final não foi divulgado mas prepare-se para um número a bater nos 300 mil euros.

Texto: P.R.S.

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