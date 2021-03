Testes finais: BMW M4 GT3 quase a chegar às pistas

Está já na fase final de testes o BMW M4 GT3 com que as equipas privadas da BMW M Motorsport irão disputar as corridas GT.

O super desportivo atingiu o patamar crucial nos testes iniciados nas pistas espanholas de Monteblanco e Almeria no princípio do ano antes de entrar em competição.

O BMW M4 GT3 já percorreu 12 mil quilómetros, equivalente a 60 horas em pista, com os técnicos a trabalharem intensamente no carro em termos de fiabilidade e desempenho.

Em relação ao BMW M6 GT3 que vai substituir, o M4 GT3 revela melhorias consideráveis em áreas cruciais como a redução dos custos no seu ciclo de vida e de manutenção.

Atentos estiveram também os pilotos de teste na maneira como se comporta em pista em situações reais de corrida em pisos secos e molhados.

E, pela primeira vez, é possível alterar a maioria das configurações electrónicas do super desportivo de competição sem ser necessário ligá-lo a um computador.

Alterações de última hora nos sistemas de controlo ou nos sensores podem ser feitas através do volante multifunções.

"É um carro divertido de conduzir-se", explicou o piloto alemão Jens Klingmann, depois de ter terminado os testes na pista de Almeria.

"É muito consistente na condução, o que tem um efeito positivo no desgaste dos pneus. Naturalmente, ainda há muitas coisas para resolver, mas os pontos de interrogação têm sido substituídos por pontos de exclamação de forma consistente".

Não há muitos detalhes sobre as capacidades do BMW M4 GT3, que irá participar em algumas corridas ainda este ano, antes de ocupar em definitivo o lugar do M6 GT3 em 2022.

A versão de estrada M4 Competition está equipada com um bloco de 3.0 litros e seis cilindros em linha com tecnologia Twin Power Turbo, capaz de colocar 510 cv no solo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?