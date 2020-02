SSC Tuatara chega para ser o mais rápido de sempre

A primeira unidade de produção do SSC Tuatara está finalmente pronta e foi apresentada ao mundo no Salão Automóvel de Filadélfia, nos Estados Unidos. Depois de mais de uma década de desenvolvimento, o mais recente hiperdesportivo da SSC North America está pronto a atacar o trono dos automóveis mais rápidos do mundo.

Com um desenho futurista e a fazer lembrar um protótipo de competição, o SSC Tuatara faz-se valer de uma carroçaria em fibra de carbono, colocada sobre um chassis monobloco, para garantir um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,279 cd.

O habitáculo segue as linhas vincadas do exterior, com muita fibra de carbono exposta, acabamentos em Alcantara e vários elementos cromados, tudo para ajudar a acentuar a imagem desportiva e radical de um modelo que se apresenta ao mundo com uns impressionantes 1750 cv de potência.

Sim, isso mesmo! O SSC Tuatara está equipado com um motor V8 de 5,9 litros - montado em posição central traseira - que produz 1750 cv com combustível E85, uma mistura de gasolina com 85% de etanol. Porém, se optar pela tradicional gasolina de 98 octanas "só" vai conseguir tirar 1350 cv deste motor.

A fabricante norte-americana não revela a velocidade máxima deste modelo, mas diz que será capaz de ultrapassar os 483 km/h, número alto o suficiente para que a marca já esteja a pensar "atacar" o recorde de velocidade máxima para um automóvel de produção, título que pertence ao Bugatti Chiron, com uma marca de 490,484 km/h.

Com uma produção limitada a apenas 100 unidades, o SSC Tuatara tem um preço estimado de 2 milhões de dólares, o equivalente a 1,8 milhões de euros.