Quebrar as regras: Aston Martin apresenta Valkyrie AMR Pro

Está limitado a 40 exemplares e apenas poderá contactar com o asfalto das pistas de competição. Eis aquela que deverá ser a versão definitiva do Valkyrie AMR Pro, que a Aston Martin revelou oficialmente esta segunda-feira.

O hiper desportivo, apresentado em 2018 no salão automóvel de Genebra, sofreu desde então uma série de alterações, como seria de prever.

A alimentar o Aston Martin Valkyrie AMR Pro está um bloco V12 atmosférico de 6.5 litros modificado do original desenvolvido pela Cosworth, capaz de debitar 1.014 cv de potência às 11.000 rotações por minuto.

Para "colar" toda esta potência ao solo, a aerodinâmica foi afinada ao milímetro, assim como o chassis e a suspensão, antes de entrar na linha de montagem.

O hiper desportivo sofreu uma forte redução de peso depois de eliminado o sistema híbrido eléctrico para o qual a versão original estava projectada.

Outras alterações incidiram numa carroçaria ultra-leve e numa nova suspensão triangular em fibra de carbono, e no pára-brisas e vidros laterais em plástico tecnológico Perspex.

A parceria tecnológica com a Red Bull Advanced Technologies permitiu ainda ao Valkyrie AMR Pro usar uma versão exclusiva do chassis original.

É agora 380 mm mais longo na distância entre eixos, e 96 mm mais largo à frente e 115 mm atrás. O "pacote" aerodinâmico mais agressivo que agora apresenta acrescenta 266 mm ao comprimento total.

Graças ao domínio do fluxo de ar sob a carroçaria e as asas, espera-se uma força descendente duas vezes mais elevada do que no Valkyrie convencional.

As acelerações em curva deverão gerar uma força de 3G, o que significa que terá um desempenho em pista muito próximo ao de um monolugar de Fórmula 1.

Sem avançar com dados técnicos de velocidade em pista, a Aston Martin assegura que poderá bater o recorde de Le Mans. Apontado está uma volta em redor dos 3m20s, o que significa que poderá lutar de igual para igual com os LMP1.

Os 40 exemplares previstos para entrar na linha de produção, a que se somam dois protótipos tem as primeiras entregas previstas para o final deste ano.

