Há contas que não se fazem quando se compra uma exclusividade mas esse é um pormenor que pouco ou nada deve preocupar os milionários compradores dessas obras de arte.

Primeira revisão do Mercedes-AMG One ''só'' custa 38.000 euros

O exemplo mais recente é um Mercedes-AMG One que foi leiloado pela RM Sotheby’s esta semana por um valor longe dos olhares públicos mas que deverá superar os 3 milhões de euros que custa cada um dos 275 exemplares produzidos.

Antes de ir à praça, a leiloeira levou-o À primeira revisão obrigatória, denominada Service A, e o resultado final foi uma factura de quase 38.000 euros, o que revela a complexa revisão dum hiper desportivo evoluído da Fórmula 1.

Com apenas 185 quilómetros "exibidos" no painel de instrumentos, os custos comportaram dez litros de óleo por 555,80 euros, com a substituição dum "simples" filtro de ar a atingir os 1.872 euros.

Já o filtro de óleo da caixa automática chegou a uns "módicos" 2.300 euros enquanto a arruela para o parafuso do cárter apenas foram cobrados 150 euros, ficando-se nos 420 euros os três litros de fluido para os travões.

O valor final da manutenção atingiu os 37.610 euros mas a "cereja" em cima do bolo está nos quase 31.600 euros que foram facturados pelas 80 horas de mão de obra, com cada uma delas a custar uns exorbitantes 395 euros

Estes números são apenas um "lembrete" de que ter um Mercedes-AMG One de 3 milhões de euros não é apenas uma paixão mas também uma questão de ter uma sólida conta bancária para resistir aquelas reparações.

E nem são demasiado surpreendentes já que as manutenções em bólides de insígnias como a Bugatti, Koenigsegg, Aston Martin, Lamborghini ou Ferrari ultrapassam facilmente os cinco dígitos na factura.

Texto: P.R.S.

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