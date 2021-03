A Pagani Automobili lançou mais uma "migalha" para as redes sociais do que será o novo Huayra R.





Pagani levanta véu do novo Huayra R com V12 atmosférico

"Estamos prestes a escrever um novo capítulo na nossa jornada… fique ligado!", destacou o construtor italiano no Instagram.

A acompanhar o comentário está uma fotografia que revela os contornos da traseira do que será o novo hiper carro. E, pela dimensão da asa sobre o motor, tudo indica que o Huayra R está apontado às pistas de corrida.

Recorde-se que, no último dia de 2020, a Pagani já tinha deixado ouvir o "canto" do bloco V12 atmosférico do hiper desportivo, num curto vídeo publicado na mesma rede social.

Desconhecida é a potência que o motor debitará, mas deverá ser bem mais eficiente do que o motor V12 biturbo de 6.0 litros da AMG que equipa o Huayra convencional.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?