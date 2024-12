Novo Mercedes-AMG SUV em testes a caminho da Escandinávia

Anunciado que foi o desenvolvimento de raiz do primeiro SUV nas instalações de Affalterbach, está já na estrada o protótipo 100% eléctrico da Mercedes-AMG para fazer 2.500 quilómetros até à Escandinávia.

É o segundo modelo da divisão desportiva alemã produzido na plataforma AMG.EA, agora pronto a entrar nos testes de Inverno no norte da Suécia onde já foi testada a berlina GT de quatro portas na Primavera.

O SUV também irá demonstrar o papel pioneiro da tracção de alto desempenho na inovadora arquitectura totalmente eléctrica, com motores de fluxo axial apoiados por uma nova bateria de alto desempenho.

Os alvos estão definidos à partida, como o Lotus Eletre e o Porsche Cayenne 100% electrificado, o que poderá significar uma potência bem superior aos 1.000 cv, à conta de três ou quatro motores eléctricos.

Com o nome ainda guardado a sete chaves, adopta o clássico perfil de dois volumes, reforçado por um longo capô, num forte contraste face aos SUV EQE e EQS da Mercedes-AMG actualmente em produção.

A camuflagem espessa esconde de forma eficaz os detalhes mais subtis no novo modelo mas, à partida, poder-se-á esperar uma enorme grelha com o símbolo característico da divisão desportiva.

No plano técnico, não será de espanto se comportar tecnologias como as rodas traseiras direccionais com vectorização de binário nas motrizes, e travões carbono-cerâmicos.

Ainda sem data anunciada para o lançamento, o novo Mercedes-AMG SUV só deverá chegar èm 2026 às estradas do planeta.

