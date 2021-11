Murcielago vs. Aventador: qual o V12 que faz mais barulho?

Ter um Lamborghini dá sempre azo a rivalidades entre os condutores para saber quem tem o melhor super carro.

Um passeio realizado recentemente por uma cidade italiana não foi excepção, com as ruas a serem invadidas pelo barulho ensurdecedor dos motores dos bólides.

O destaque vai para a disputa sonora dos V12 de 6,5 litros naturalmente aspirados que equipam o Murciélago SV e o Aventador SV.

Os dois super desportivos debitam um som incrível e, embora o primeiro seja mais antigo, o barulho não fica nada atrás do bólide mais actual.

Claro que em termos mecânicos, as diferenças são mais do que óbvias: enquanto o V12 do Murciélago SV tem 670 cv de potência, o do Aventador SV chega aos 750 cv.

