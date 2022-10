Maserati GranCabrio já rola na estrada

São as primeiras imagens do GranCabrio na estrada reveladas pela própria Maserati, com a camuflagem a esconder os principais pormenores.

Mesmo assim, é possível vislumbrar as linhas aerodinâmicas e a grelha inconfundível do descapotável.

As ponteiras de escape duplas nas laterais indicam que se trata da variante térmica do super desportivo.

A alimentá-lo deverá estar o mesmo bloco V6 biturbo de 3.0 litros que equipa o GranTurismo de que descende.

Significa assim que terá uma potência de 490 cv e um binário de 600 Nm, passados às quatro rodas através de uma caixa automática de oito relações.

Os zero aos 100 km/hora deverão fazer-se ligeiramente acima dos 3,9 segundos devido ao aumento do peso com o mecanismo da recolha da capota.

Uma versão modificada do mesmo motor entrega 550 cv e 650 Nm, baixando esse tempo para os 3,5 segundos.

Confirmado pela insígnia do tridente está uma versão 100% eléctrica, ficando por saber se manterá a mesma potência e binário do GT Folgore.

Se assim se confirmar, em menos de três segundos chega aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a ultrapassar os 320 km/hora.

A arquitectura de 800 volt da bateria de 92,5 kWh deverá permitir carregá-la até 80% em menos de 30 minutos a 270 kW.

Não há imagens do interior mas tudo leva a crer que deverá manter o mesmo painel de instrumentos de 12,2 polegadas.

Ao centro estará um ecrã multimédia de 12,3 polegadas, a que se somará outro de 8,8 polegadas.

Embora esteja já em testes dinâmicos, mas ainda como protótipo, o Maserati GranCabrio só deverá chegar em 2024 ao mercado.

