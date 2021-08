Mais poderoso: Manhart dá 815 cv ao BMW M5

Dar 815 cv e 1.050 Nm ao BMW M5 pode parecer um exagero mas foi exactamente o que a Manhart Performance fez ao desportivo alemão.

Baptizado como MH5 800, o V8 biturbo de 4.4 litros torna este bólide 190 cv mais poderoso do que o BMW M5 Competition, e mais 180 cv do que o novo M5 CS de série.

Claro que, para chegar a estes valores, a preparadora alemã teve de reconfigurar a unidade de controlo electrónico do motor.

Mas primeiro, instalou um turbo com um desempenho superior, assim como um novo intercooler e um sistema de escape sem conversores catalíticos.

A caixa automática de oito relações também foi "trabalhada" para suportar os 300 Nm adicionais de binário.

Embora sem avançar com valores de desempenho, acredita-se que o MH5 800 ultrapassa facilmente os 300 km/hora, e pouco ficará acima dos três segundos dos zero aos 100 km/hora.

Face a este poder na estrada, a Manhart Performance montou molas H&R para rebaixar a carroçaria do MH5 800, e optimizar a dinâmica de condução.

A apoiar o conjunto está um jogo de jantes em liga leve Concave One de 21 polegadas em preto fosco.

E elementos em fibra de carbono no divisor dianteiro, e no difusor e asa traseiros, dão-lhe um requinte ao olhar que será difícil não ser notado. A ajudar à estética está a película em vermelho fosco metalizado que cobre a carroçaria.

No interior saltam à vista os detalhes em fibra de carbono e os LEDs colocados no forro do tejadilho a darem um novo refinamento ao habitáculo.

