Lexus LFA Nurburgring Edition já vale 1,4 milhões de euros

Um Lexus LFA por quase 1,4 milhões de euros? Foi o valor que um anónimo americano pagou para ter uma edição especial do Nurburgring Edition, limitado a 64 exemplares.

O desportivo levado a leilão no Monterey Car Week pela RM Sotheby’s a meio deste mês, com cerca de 1.500 quilómetros no hodómetro.

Originalmente, este Lexus LFA Nurburgring Edition foi colocado no mercado em 2012 por 378 mil euros. Dez anos mais tarde, quase quadruplicou o preço, quando a própria leiloeira não contava que custasse mais de 936 mil euros.

À semelhança do Lexus LFA "convencional", do qual foram produzidos apenas 500 exemplares, o Nurburgring Edition é alimentado por um bloco V10 atmosférico de 4.8 litros.

Contudo, ao contrário do modelo original, debita mais 10 cv para uns delirantes 570 cv às 9.000 rotações por minuto.

A nível estético, esta versão pintada em preto compreende o divisor dianteiro, as saias laterais e a asa traseira em fibra de carbono, com jantes BBS em magnésio exclusivas.

