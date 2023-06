Se o Ferrari SF90 já lhe parecia excessivo, delicie-se então com os especialíssimos XX Stradale e a sua variante Spider.

Largaram um ''monstro'' na estrada: Ferrari SF90 XX Stradale mais violento do que nunca

As duas obras de arte são o primeiro resultado da fusão do Special Series com o Programa XX criados pela cavallino rampante.

Dirigidos a um reduzido número de afortunados, ambos estão concebidos para acelerar em circuitos mas também para serem usufruídos em qualquer estrada.

SF90 irreconhecível

Os Ferrari SF90 XX Stradale e XX Spider são, como os próprios nomes indicam, evoluções dos super híbridos plug-in originais.

O duplo X "apenas" releva as características técnicas mais inovadoras que comportam, assim como o seu desempenho e comportamento dinâmico.

Essa ideia está logo bem patente na estética, com ambos a exibirem uma agressividade aprimorada à conta da montagem de um splitter dianteiro.

A lâmina em fibra de carbono consegue gerar à frente uma força descendente de 45 quilos a 250 km/hora.



Cada entrada ou abertura de ar na carroçaria ajuda a refrigerar o motor, assim como a dissipar o calor em pontos mecânicos críticos.

Basta olhar para o capô e o pára-choques, assim como as condutas laterais na traseira, reforçadas pelas saídas de ar logo a seguir ao tejadilho.

Nada discreta é a asa fixa atrás (a primeira desde o F50), que garante um peso suplementar de 315 quilos de força descendente aos mesmos 250 km/hora.

Para tornar estas "bestas" ainda mais sublimes, pára-choques e faróis passaram por uma revisão completa que os tornam quase irreconhecíveis face aos originais.

O que não é novidade é o abuso da fibra de carbono, para ajudar a manter o peso nos 1.560 quilos.

São menos dez quilos do que o Stradale original mas, para a variante Spider, o peso chega aos 1.660 quilos.



Para esse valor extra está o peso dos painéis de alumínio da capota rígida retráctil, que pode ser aberta ou fechada em 14 segundos até aos 45 km/hora.

Mesmo assim, não é nada mau para uma proposta híbrida plug-in, se se tiver em conta o peso dos três motores eléctricos e da respectiva bateria.

Vida de corridas a bordo

O interior consegue aliar os detalhes próprios de um super carro de competição com a qualidade irrepreensível dos materiais e dos acabamentos.

Mais uma vez, é impossível ignorar a presença da fibra de carbono em vários pontos do habitáculo, com particular ênfase para os bacquets reclináveis.

Já a parte superior do tabliê é forrada a Alcantara enquanto por baixo é revestido com tecido técnico mas sempre inspirado no mundo das corridas.



Os estilistas da Ferrari apostaram na criação de volumes para uma combinação sofisticada de espaços funcionais e sólidos.

O túnel central, mais pequeno e leve, é dominado pelo selector de marchas e pelos modos de condução, com as alavancas das janelas e o espaço para as chaves num plano secundário

Potente… e muito!

São muitos os detalhes mecânicos (e aerodinâmicos) que tornam este SF90 XX Stradale a proposta mais potente de sempre da Ferrari.

Ao nível da potência bruta, o V8 biturbo de 4.0 litros alinhado com os três motores eléctricos, atinge os 1.030 cv, mais 30 do que o super modelo original.

Para isso está a passagem de 780 para 797 cv da potência do motor térmico, com os propulsores eléctricos a subirem de 220 para 232 cv.



Para atingir aqueles números, o V8 recebeu novos pistões e foi aumentada a taxa de compressão da câmara de combustão.

Com o som mais alto do que nunca, o motor também pode receber um impulso momentâneo dos motores eléctricos para sair mais rápido das curvas.

Disponível quando se selecciona o modo Qualifying, a Ferrari afirma que o SF90 XX Stradale ganha 2,5 décimas de segundo a cada volta ao circuito de Fiorano.

Mais rápido de sempre

Em linha recta, para chegar aos 100 km/hora apenas precisa de 2,3 segundos, o que o torna o mais rápido de sempre das propostas da insígnia italiana.

A velocidade de ponta, no entanto, está limitada a 320 km/hora, apesar de contar com uma caixa automática de dupla embraiagem e oito relações mais curtas.



Os menos 20 km/hora de velocidade de ponta que o SF90 Stradale original consegue deve-se ao pacote aerodinâmico que "veste" o novo super desportivo.

O que não mudou foi a bateria: mantida nos 7,9 kWh, permite ao bólide rolar em total silêncio durante 25 quilómetros a um máximo de 135 km/hora.

O sistema de travagem foi alvo de uma atenção particular, passando a integrar um ABS evo com um sensor sofisticado a enviar dados precisos da velocidade.

A partir dessas informações, o sistema calcula o deslizamento que as rodas vão ter e age de acordo para distribuir a força de travagem.

Já voaram…

Para os "ferraristas" que contam entrar na linha de espera do SF90 XX Stradale e do gémeo Spider, desiludam-se.



Os 799 exemplares para a versão com capota e os 599 descapotáveis "desapareceram" mesmo antes de ambos terem sido anunciados.

E, como raridades que são, raros são também os seus preços: 770 mil euros para o XX Stradale e 850 mil euros para o XX Spider.

As entregas do primeiro arrancam na Primavera, com o segundo a começar a ser entregue mais para o final de 2024.

