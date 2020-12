Está pronto para entrar na linha de montagem mais um excitante hiper desportivo. O novo Hennessey Venom F5 apresenta-se com 1.845 cv de potência e quer bater o recorde de velocidade para um carro de produção.





Hennessey Venom F5: será este furacão capaz de ultrapassar os 500 km/hora?

A produção está limitada a 24 unidades e o preço para cada exemplar começa nos 1,7 milhões de euros sem impostos, com as primeiras entregas previstas para 2021.

Emoção na estrada

Projectado para celebrar os 30 anos do construtor americano, o sucessor do Venom GT ganha o nome dos furacões F5, categoria máxima com velocidades do vento até 512 km/hora.

O bloco de ferro fundido construído à mão possui cabeçotes de cilindro em alumínio e um sistema de lubrificação por cárter seco.

O propulsor dispõe ainda de dois turbo-alimentadores para ganhar o título do motor mais potente alguma vez produzido para um carro circular legalmente em qualquer estrada.

Os números que acompanham o motor são simplesmente brutais: 1.845 cv de potência e 1.617 Nm de binário, passados às rodas traseiras através de uma transmissão semi-automática de sete velocidades.

Só lhe faltam mesmo as asas para que o Veno F5 "voe" em menos de três segundos dos 0 aos 100 km/hora, e abaixo dos cinco segundos para chegar aos 200 km/hora.

O monocasco em fibra de carbono sobre o qual foi construído pesa apenas 86 quilos, o que lhe permite apresentar um peso máximo de 1.360 quilos, com uma relação peso-potência "muito superior a qualquer outro carro" que se pode encontrar na rua, afirma a Hennessey.





E se os mais de 500 km/hora que se propõe atingir é um óptimo cartão de visita para qualquer amante de hiper desportivos, o Veno F5 está concebido para oferecer um desempenho ê uma experiência de condução versáteis, com o condutor no centro da acção.

Com cinco modos de condução – Sport, Track, Drag, Wet e F5 –, só a última selecção permitie desbloquear por completo a potência máxima, à semelhança de um furacão F5.

Cuidados especiais no design

Claro que, para ultrapassar os 500 km/hora, a aerodinâmica tem um papel essencial no desempenho do hiper carro.





O Venom F5 apresenta um proeminente divisor frontal proeminente, um capô ventilado e grandes conchas laterais.

A parte inferior é plana e a traseira está equipada com um painel ventilado, um grande difusor e quatro escapes Cerakoted.

Outros destaques incluem painéis em fibra de carbono e jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas para acolher pneus Michelin Pilot Sport Cup 2.

Abertas as portas-borboleta, mira-se o interior para admirar a pele e fibra de carbono que inundam o habitáculo.





Um volante em fibra de carbono e um painel de instrumentos digital com sete polegadas alertam os sentidos do condutor

Na consola central está um sistema de infoentretenimento Alpine de nove polegadas com navegação por GPS, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Bancos, também em fibra de carbono, selector de velocidades minimalista, pedais em alumínio maquinado e a bandeira americana nos puxadores das portas completam o conjunto.

Recorde de velocidade só com testemunhas

E, para não haver dúvidas sobre o desempenho do Venom F5, como aconteceu com o recorde de velocidade registado pelo SSC Tuatara, a Hennessey irá testá-lo na pista de 5.2 quilómetros do Centro Espacial Kennedy onde aterravam os "vai-vem" da NASA.





Engenheiros da Racelogic/VBOX vão estar na estrada para instalar, testar e calibrar os equipamentos de teste de velocidade para garantir uma exactidão e transparência absolutas.

Na pista irão também estar especialistas independentes, jornalistas e clientes do super carros, enquanto os dados de GPS e vídeos ininterruptos serão disponibilizados de imediato após os testes.

