Hennessey H850 é um Ford Mustang Dark Horse levado ao extremo

Há um novo Ford Mustang para acelerar as emoções mas agora com um toque ainda mais brutal: chama-se Hennessey H850 e não é mais do que o poderoso Dark Horse levado ao extremo.

Aos 507 cv e 567 Nm que o V8 Coyote atmosférico de 5.0 litros debita, a preparadora americana decidiu elevá-los aos 862 cv e 881 Nm através de uma actualização do software HPE Engine Management do motor.

A somar a esta alteração, foi montado um supercharger de alto desempenho, acompanhado de um sistema de indução de ar de alto fluxo, com injectores actualizados e uma nova bomba de combustível.

A passagem daqueles números às rodas traseiras faz-se via uma caixa automática Tremec de seis relações ou de uma automática de dez velocidades, com todo este poder a ser travado por novos discos Brembo.

Embora sem revelar os tempos de acelerações, os zero aos 100 km/hora deverão ficar bem abaixo dos quatro segundos, para uma velocidade de ponta a bater nos 320 km/hora.

Um verdadeiro predador

Claro que, com todo este poder, o Hennessey H850 Dark Horse teria de ter uma indumentária a condizer para não passar despercebido ao olhar.

À frente é distinguido por um divisor muito elegante em fibra de carbono, com as saias laterais e a asa traseira a serem no mesmo material, com a cosmética a ser reforçada por jantes de 19 polegadas em alumínio forjado.

A bordo, o ambiente já de si muito desportivo ganha ainda mais impacto com os gráficos da preparadora espalhados pelos encostos de cabeça dos bancos, enquanto por fora decoram os painéis laterais e traseiro.

Não foram avançados preços para o Hennessey H850 mas deverão ser bem superiores aos 59.270 dólares (cerca de 54 mil euros) pedidos pelo Ford Mustang Dark Horse antes das devidas personalizações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?