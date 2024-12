GranTurismo Folgore celebra 110 anos da Maserati com série especial

Pode estar esquecido para os mais distraídos mas a Maserati celebra já a 1 de Dezembro uma história de sucesso ao longo de 110 anos.

Nada melhor, por isso, do que lançar uma edição comemorativa, limitada a 110 exemplares, do nada discreto GranTurismo, e obviamente baptizada como 110 Anniversario.

Na sua base está a versão Folgore, com os três motores eléctricos a darem 560 kW (761 cv) e 1.350 Nm às quatro rodas para um "disparo" de 2,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A série especial prevê 55 unidades pintadas em Rame Folgore, e outras tantas no exclusivo Blu Inchiostro, ambas com acabamentos específicos com as jantes em liga leve com detalhes em preto e cobre.

Já o habitáculo está decorado com estofos e revestimentos em Denim azul ou Econyl preto, com os pespontos em cobre ou azul.

A assinalar a edição de aniversário está o logótipo com o tridente alinhado com o número "110" no pilar C, a representar o dinamismo e capacidade de inovação da construtora ao longo da sua história centenária.

O Maserati GranTurismo 110 Anniversario fará a sua estreia na estrada este sábado, como parte do programa exclusivo Trident Experience dedicado aos clientes da marca.

Preços definidos é que não foram revelados mas serão substancialmente superiores aos 200 mil euros que são pedidos pelo super desportivo "convencional".

