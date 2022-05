Ferrari SF90 Stradale é agora um Mansory F9XX com 1.100 cv

Caso o Ferrari SF90 Stradale não seja poderoso o suficiente para alguns coleccionadores milionários de hiper carros, a Mansory encontrou a solução perfeita.

Renovou-o de ponta a ponta ao nível estético e aerodinâmico, e extraiu mais de 1.000 cv do sistema motriz híbrido recarregável.

Os desempenhos (e o preço final) do Mamsory F9XX são, como não poderiam de ser, perfeitamente astronómicos para um bólide de excepção.

Alterado de raiz

Depois de "mexer" nos F8 Tributo, 812 GTS e Roma, é a vez do SF90 Stradale: a Mansory extravasou-se por completo nesta releitura, a partir do zero, do híper desportivo híbrido plug-in assinado pela Ferrari.

Disponível nas versões coupé e spider, a carroçaria foi reformulada por completo, para montar novos elementos em fibra de carbono forjado para melhorar a aerodinâmica.

A estrutura em preto é contrastada por linhas subtis em amarelo, com o logótipo F9XX a destacar-se nas portas.

À frente, o supercarro adopta entradas de ar maiores, enquanto as baias laterais foram substituídas por elementos mais esculpidos.

Na traseira destacam-se o enorme difusor duplo, a albergar ao centro as quatro ponteiras de escape, a asa e a tampa do motor em fibra de carbono exposta.



O impacto estético é reforçado pelas novas jantes forjadas YT.5 Air de 21 polegadas à frente, e de 22 atrás com acabamento em preto.

O interior foi igualmente alvo da atenção dos estilistas da preparadora germânica: onde a pele não pôde ser usada, esses detalhes foram realçados com fibra de carbono.

Um volante desportivo forrado a pele e vários logótipos Mansory bordados completam, com requinte, o habitáculo.

Elevado aos 1.100 cv

Claro que uma preparação estética desta ordem teria de encontrar correspondência na mecânica do bloco V8 biturbo de 780 cv e 800 Nm, e na própria suspensão.



Afinações específicas elevaram a potência e o binário, respectivamente, para os 980 cv e 980 Nm, para atingir os 1.100 cv de força máxima quando conjugados com os três motores eléctricos.

O desempenho no alcatrão promete ser sublime: 2,4 segundos para fazer os zero aos 100 km/hora e uma velocidade de ponta a bater nos 355 km/hora.

A preparadora germânica não avança com preços para o seu Mansory F9XX mas, com toda a certeza, não será nada barato, sem contar com a entrega do hiper desportivo para sofrer esta transformação radical.

