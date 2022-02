Ferrari Purosangue ''cai'' no Instagram sem camuflagem

A apresentação oficial da nova pérola da Ferrari está prevista para este ano mas as redes sociais decidiram estragar a surpresa.

O instagrammer Wilco Blok "furou" o segredo ao publicar duas fotografias do que será o Ferrari Purosangue.

O SUV já tinha sido fotografado em testes nas estradas italianas em redor de Maranello mas sempre sobre uma forte camuflagem.

Agora, sem que ninguém o esperasse, surge no Instagram o que parece ser uma pré-produção do desportivo na fábrica da insígnia transalpina.

À frente percebem-se os faróis divididos como no Ferrari SF90 mas a grelha do motor não está em linha com as ópticas. Pelo contrário, está numa posição mais baixa como se fosse uma enorme entrada de ar central.

E, como é cada vez mais vulgar nos SUV, dispõe de arcos pintados a preto sobre os guarda-lamas, com as baias laterais, também na mesma cor, a mostrarem-se muito salientes.

A traseira é muito mais convencional, marcada por farolins duplos ligados por uma faixa luminosa. O difusor também ganha predominância, principalmente com os quatro escapes a definirem a agressividade do modelo.

Nesta estreia da Ferrari no segmento dos SUV de alto desempenho, o Purosangue deverá ser construído sobre a mesma plataforma de alumínio em que é montado o Roma.

Pouco ou nada se sabe sobre as motorizações que irão alimentá-lo mas certo é que terá uma mecânica híbrida plug-in.

Tudo indica que poderá ter o mesmo motor do Ferrari 296 GTB: um bloco V6 biturbo a que se junta um motor eléctrico, para uma potência e binário combinados de 830 cv e 740 Nm.

