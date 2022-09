Espatifa Lamborghini de 300 mil euros a fugir à polícia

Não é todos os dias que a polícia tem oportunidade de perseguir a alta velocidade um Lamborghini Huracán de 300 mil euros… e apanhá-lo!

A perseguição aconteceu no último domingo à noite, numa via rápida nos arredores de Sydney, na Austrália, e só terminou após o super desportivo ter provocado um acidente.

O sHuracán foi "apanhado" num radar a circular a mais de 150 km/hora quando era de 70 km/hora a velocidade máxima permitida.

A patrulha policial bem tentou dar ordem de paragem ao condutor, que acelerou ainda mais para uma perseguição a rondar os 210 km/hora ao longo de vários quilómetros.

A façanha apenas foi interrompida depois de o Lamborghini Huracán chocar contra outros dois carros mas sem causar quaisquer vítimas graves.

O condutor e o acompanhante fugiram a pé do local do acidente, para o primeiro ser detido após uma breve luta com um dos agentes policiais.

Depois de uma rápida visita ao hospital, o "piloto" amador foi acusado de excesso de velocidade, condução perigosa e resistência à autoridade.

