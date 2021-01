Dois Lamborghini Sián já 'aterraram' em Londres… e são impressionantes!

Só estão reservados três Lamborghini Sián para o Reino Unido e dois deles chegaram este mês a Londres.

Face à raridade do acontecimento – só 63 exemplares foram construídos –, a Lamborghini London colocou os "gémeos" frente a frente para uma sessão fotográfica em alguns dos locais mais reconhecíveis da capital britânica.

Não é para menos já que o Sián é o Lamborghini mais potente e com a aceleração mais rápida já produzido.

O hiper desportivo híbrido baseia-se na mesma plataforma do Lamborghini Aventador, distinguindo-se apenas na motorização.

Sob o capô está um motor eléctrico de 34 cv a 48 volts, ligado à caixa de velocidades e ao V12 de 6.5 litros, para uma potência total de 819 cv.

O resultado na estrada é deslumbrante já que lhe bastam 2,8 segundos para chegar aos 100 km/horas, para uma velocidade máxima de 350 km/hora.

Com a raridade assegurada, cada um dos Lamborghini Sián recebeu um tratamento personalizado, ao gosto de cada um dos seus futuros proprietários.

O primeiro apresenta-se num Grigio Nimbus metalizado, com o tejadilho em fibra carbono exposto e acabamentos contrastantes em vermelho Rosso Mars.

O interior em preto Nero Ade é realçado por pormenores a vermelho Rosso Alala para contrastar, com o estilo a ser "desenhado" da divisão Ad Personem da marca.

O outro Lamborghini Sián não fica atrás em distinção, embora ganhe uma agressividade fora do comum com a carroçaria pintada em Nero Helene, e o capô, o tejadilho e a tampa do motor em fibra de carbono sem qualquer pintura.

Acabamentos em Oro Electrum na carroçaria e nas jantes de liga leve dão-lhe um tom mais do que agressivo.

O interior está em linha com a impressionante carroçaria, tendo como base a pele Nero Ade, e os pespontos e outros pormenores também em Oro Electrum.

Certo é que nenhum dos dois Lamborghini Sián passará despercebido nas ruas de Londres!

