Bugatti Chiron Pur Sport custa 3 milhões de euros… antes de impostos

O Bugatti Chiron continua a ser o único modelo de produção da marca francesa do Grupo VW, que não se cansa de fazer versões especiais com base nele. A mais recente acaba de ser apresentada e chama-se Pur Sport.

Limitada a apenas 60 unidades, esta variante do hipercarro francês está totalmente focada no prazer da condução, ao contrário do Chiron Super Sport 300+, muito mais focado na velocidade.

Para o conseguir, a Bugatti focou-se na aerodinâmica e no peso, mas também introduziu várias mudanças ao nível da suspensão e da transmissão, que agora conta com um escalonamento mais curto.

Alvo de dieta rigorosa

Este Chiron Pur Sport foi alvo de uma dieta rigorosa que teve um impacto muito positivo na dinâmica e claro… na imagem! Destaca-se o "splitter" dianteiro de maiores dimensões, a grelha frontal maior, a enorme asa traseira fixa com 1,9 metros de largura e difusor traseiro mais pronunciado.

A adopção de uma asa traseira fixa permitiu à Bugatti eliminar o sistema hidráulico do "spoiler" activo do Chiron convencional, poupando cerca de 10 quilos. Mas há mais. As jantes são em magnésio e pesam menos 16 quilos que as anteriores, e os travões, agora em titânio, permitiram cortar mais 2 quilos.

Também em titânio é o novo sistema de escape do Pur Sport, feito com recurso à tecnologia de impressão 3D. Contas feitas, estas alterações permitiram reduzir o peso total deste Chiron em 50 quilos, por comparação com a versão base deste modelo. Impressionante!

Clientes pediam carro mais ágil

"Falámos com os nossos clientes e apercebemo-nos de que estes queriam um modelo mais focado na agilidade e no desempenho dinâmico em curva", explicou Stephan Winklemann, presidente da Bugatti. E foi isso mesmo que a marca francesa lhes deu…

A somar a tudo isto, o Pur Sport recebeu novos estabilizadores em pira de carbono e ganhou um novo modo de condução, Sport+, que deixa o controlo electrónico de estabilidade mais permissivo.

Motor não sofreu alterações

O bloco W16 de 8.0 litros de capacidade que produz 1500 cv de potência e 1600 Nm de binário máximo - que já conhecemos dos outros Chiron - não sofreu alterações, mas o mesmo não se pode dizer da transmissão, que conta com uma afinação totalmente distinta: as relações estão cerca de 15% mais curtas, para melhorar a resposta à saída das curvas, e o "redline" está agora nas 6900 rpm.

Bugatti Chiron Pur Sport custa 3 milhões de euros… antes de impostos

O escalonamento mais curto e a maior carga aerodinâmica fizeram com que a velocidade máxima baixasse dos 420 km/h para os 350 km/h, mas em contrapartida registam-se ganhos de cerca de 40% nas recuperações: em 6ª velocidade precisamos de apenas 2 segundos para passar dos 60 aos 80 km/h e 2,4 segundos para ir dos 80 aos 120 km/h.

Quanto custa?

Com uma produção limitada a apenas 60 unidades, o Bugatti Chiron Pur Sport começa a ser produzido já no segundo semestre deste ano. Cada exemplar tem um preço base de três milhões de euros… antes de impostos!