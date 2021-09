Bugatti Centodieci em testes no túnel de vento

O Bugatti Centodieci concluiu com sucesso os testes aerodinâmicos no túnel de vento, depois de ser testado na pista de Nürburgring.

É uma das fases finais deste hiper carro com uma produção limitada apenas a dez exemplares, antes de começar a ser entregue aos clientes em 2022.

Com uma carroçaria única, o Centodieci apresentou um novo desafio aos engenheiros da marca francesa.





A grelha em forma de ferradura, mais plana e mais pequena, significava que o fluxo de ar era bem diferente do que em qualquer outro Bugatti testado.

Para garantir uma condução perfeita, mesmo a velocidades superiores a 350 km/hora, os técnicos testaram as abas do difusor dianteiro e o ângulo da asa traseira.

Também foram testados as temperaturas do motor W16 de 8.0 litros com 1.600 cv, assim como os travões e fluidos do óleo da caixa de velocidades.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?