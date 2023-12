Actor de 'Creed' destrói Ferrari em 'drag race'

Há acidentes e "acidentes" mas quando é o próprio piloto amador a pisar o risco, é quase uma certeza que o desastre está assegurado.

Foi o que aconteceu a Michael B. Jordan no último fim de semana, depois de envolver-se numa drag race numa avenida de Los Angeles.

Um curto vídeo publicado no Instagram mostra o actor a disputar acelerações no seu Ferrari 812 Superfast com outro super desportivo da cavallino rampante.

Tudo corre mal ao perder o controlo do carro e levar toda a parte lateral de um Kia Niro devidamente estacionado.

As imagens não mostram um motivo claro para o acidente: tudo corria bem quando o protagonista da saga Creed fez uma viragem repentina para a direita.

Nunca mais conseguiu "agarrar" os 800 cv debitados pelo V12 do Ferrari 812 Superfast... e a reparação não vai ser nada barata!

