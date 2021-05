Já se sabia que a Ferrari estava a preparar-se para lançar um super desportivo que iria marcar a sua história, mas faltava ainda saber o nome de baptismo.





812 Competizione: o V12 mais potente da Ferrari

Esta quinta-feira o mistério foi desvendado: chama-se Ferrari 812 Competizione e é o modelo com motor atmosférico mais potente da insígnia italiana.

E, para felicidade dos ferraristas, a seu lado está a variante descapotável, apropriadamente baptizada de 812 Competizione Aperta.

V12 ainda mais evoluído

As duas versões especiais recebem uma evolução do V12 atmosférico de 6.5 litros do 812 Superfast mas agora com uma potência ainda mais superlativa.

São 830 cv debitados às 9.250 rotações por minuto, e o binário de 692 Nm a bater nas 7.000 rpm, apoiados por uma caixa F1 DCT de sete relações.

O desempenho em estrada promete arrepiar qualquer piloto amador: 2,85 segundos dos zero aos 100 km/hora. Para atingir os 200 km/hora é preciso "esperar" 7,5 segundos, com a velocidade máxima a superar os 340 km/hora.

Não é por isso uma surpresa que faça os 2,997 quilómetros do circuito de Fiorano da marca em apenas 1:20 minutos. Este tempo representa mais um segundo do que o conseguido pelo SF90 Stradale e apenas algumas décimas a mais que o LaFerrari.

Claro que qualquer uma das variantes são inalcançáveis ao comum dos mortais… simplesmente porque todos os exemplares já esgotaram!

O Ferrari 812 Competizione está limitado a 999 unidades, e o seu valor aproxima-se dos 600 mil euros. O 812 Competizione Aperta, com 549 exemplares, é ainda mais exclusivo, com o preço a situar-se acima dos 650 mil euros.





Os primeiros afortunados poderão deitar as mãos aos volantes dos super desportivos no primeiro trimestre do próximo ano.

Um Competizione emocionante

Ambas as versões compreendem soluções extremas de engenharia garantir o máximo prazer de condução. O bloco V12 naturalmente aspirado evoluiu sobremaneira, com os cilindros a situarem-se agora num ângulo a 65°.

A essa solução somam-se a utilização de materiais de última geração e o redesenho da maioria dos principais componentes do motor, apoiando-se nos conhecimentos adquiridos na Fórmula 1.

As soluções técnicas incluíram ainda um inovador mecanismo de distribuição de válvulas, e um novo sistema de escape para conseguir o máximo do V12 até agora inexplorado.

Toda a força bruta do motor é combinada com um sistema de direcção independente nas quatro rodas, aumentando a sua agilidade e precisão ao entrar nas curvas.

O uso intensivo da fibra de carbono no exterior e no interior permitiu aliviar em 35 quilos o peso do super desportivo em relação ao Superfast, dispondo ainda da versão 7.0 do sistema dinâmico Side Slip Control.





A aerodinâmica também foi alvo de especial atenção, com a introdução de soluções extremas, como as novas entradas de ar dianteiras, o difusor traseiro e a configuração do escape.

Outra novidade é o desenho patenteado do vidro traseiro, substituído por uma estrutura de alumínio integrada no tejadilho com geradores de vórtice para melhorar o aerodinamismo.

Embora as proporções do 812 Competizione sejam equivalentes ao 812 Superfast, o desenho especial do capô fá-lo parecer mais curto e largo.

Na traseira destaca-se um efeito fastback mais pronunciado, reforçado pelo spoiler mais imponente, o que lhe dá um visual mais compacto e apontado às pistas de corrida.

O interior mantém-se fiel ao 812 Superfast, preservando os volumes e as superfícies, assim como o painel de instrumentos.

Todavia foram alterados vários elementos, patentes no redesenho dos painéis das portas para reduzir o peso e dar ao interior um visual mais moderno e desportivo.

Agora sem tejadilho

O 812 Competizione A, derivado da palavra Aperta (Aberta) que a Ferrari usa para alguns dos seus descapotáveis, é proposto no estilo Targa.

O painel superior é construído em fibra de carbono, sendo este o mesmo material usado nas barras de segurança, que pode ser desmontado e guardado na minúscula bagageira.

Em tudo semelhante ao "irmão" com capota, a traseira foi repensada para um conceito mais convencional. À frente foram introduzidas algumas soluções para proteger condutor e acompanhante dos golpes de vento.

Uma enorme lâmina sobre o capô empurra o ar para cima e uma escotilha integrada no pára-brisas impede que entre no habitáculo.

As variantes Competizione e Competizione A completam agora a gama 812, que já contava com as versões Superfast e GTS.

