Jovem de 14 anos quer acabar com o perigoso ‘ângulo morto’

Quantas vezes deixámos de ver um automóvel ou um obstáculo que estava "escondido" atrás do pilar A do nosso carro? A resposta é: demasiadas! O perigoso ângulo morto gerado pelos pilares dianteiros cada vez mais largos é um problema mas uma jovem de 14 anos acaba de encontrar uma solução.

Aliana Gassler, uma jovem da Pensilvânia, nos Estados Unidos, quer resolver este problema com uma solução aparentemente simples: um pilar A invisível.

Este é um dos elementos mais importantes da segurança de um automóvel, já que suporta o pára-brisas e ajuda a manter a integridade do habitáculo em caso de embate frontal, e graças a esta invenção de Aliana passou a ser ainda mais seguro.

Esta ideia consiste numa câmara instalada do lado de fora do pilar, um projector posicionado acima da cabeça do condutor e um pilar A revestido com uma superfície capaz de reflectir a imagem deste projecto. Complicado? Sim, mas muito menos do que parece, é que estas imagens são transmitidas em tempo real para o pilar, tornando-o "invisível" e fazendo com que o condutor possa ver através dele.

É certo que para ser usada no "mundo real" esta solução teria que ser muito aprimorada, todos concordamos com isso. Mas esta pode ser a base para o fim de um problema que continua a gerar muitos acidentes.