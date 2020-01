Ford criou porca especial que afasta ladrões de jantes

A Ford criou uma porca de segurança inédita, recorrendo à impressão 3D, que promete afastar os ladrões de jantes.

Os engenheiros da marca da oval azul, juntamente com a EOS, um dos principais fornecedores de soluções para a produção de aditivos, criou porcas de segurança com contornos baseados na voz do condutor.

Tal como a leitura da íris ou uma impressão digital, a voz de uma pessoas pode ser usada como uma identificação biométrica única. Os engenheiros gravam a voz do condutor, no mínimo, durante um segundo, dizendo algo como "O meu carro é um Ford Mustang", e utilizam um software para converter esta onda sonora única num padrão físico e imprimível.

Este padrão é depois transformado num círculo e utilizado como desenho para o formato da porca de segurança e respectiva chave de desbloqueio.

Com a correcta geometria, a porca e a chave foram desenhadas como uma peça única, sendo depois impressas em 3D com recurso a aço inoxidável resistente a ácido e corrosão.

Impressionado? Ainda não acabou. O design inovador destas porcas conta ainda com funcionalidades de segundo nível que impedem que a porca seja clonado ou copiada. As ranhuras de diferentes espaçamentos no interior da porca e os entalhes mais profundos impedem que um ladrão possa fazer um molde em cera deste padrão, já que esta se parte quando puxada para fora da porca.

"Reforçar a segurança contra roubo de jantes e proporcionar mais personalização de produto são mais duas provas de que a impressão 3D é uma verdadeira revolução na produção automóvel", afirmou Raphael Koch, engenheiro de pesquisa de materiais e processos avançados da Ford Europa.