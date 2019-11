Salão do Dubai reuniu frota milionária da polícia local

A Polícia do Dubai é conhecida por ter uma frota de automóveis milionária, onde cabem modelos tão exclusivos quanto o Bugatti Veyron, o Porsche 918 Spyder ou o Aston Martin One-77 avaliado em mais de 2 milhões de euros (ver galeria abaixo).

Conheça a frota milionária da polícia do Dubai!

A maioria destes superdesportivos só são usados nas principais vias de acesso à cidade, onde se concentram a maioria dos turistas que por lá passa. Como tal, podem ser vistos como autênticas manobras de marketing, ainda que alguns sejam pontualmente usados em patrulhas. Desta forma, a edição deste ano do Salão Automóvel do Dubai voltou a ser um palco de eleição para a exibição de algumas destas "bombas".

Quem por lá passou conseguiu ver um Audi R8, um Maserati GranTurismo Coupé, uma Ford Raptor F-150, um Mercedes-AMG GT 4 Portas, um Bentley Bentayga e dois Audi SQ5.

O Bugatti Veyron, que até já foi certificado pelo "Guinness World Records" como o carro de polícia mais rápido do mundo, faltou à chamada, mas isso não beliscou em nada esta participação da Polícia do Dubai no certame automóvel, mostrando, mais uma vez, que tem a frota policial mais impressionante do planeta.

Dubai showed off some of its police cars at the motor show. Is this still the world’s coolest police fleet? https://t.co/7RX1uyUjdS pic.twitter.com/CpUfry1gaD