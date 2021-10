Salão Automóvel de Genebra cancela edição de 2022

O Salão Automóvel de Genebra cancelou a edição de 2022 devido às dificuldades no sector, tendo a falta de semi-condutores na indústria automóvel como principal justificação.

A edição, que deveria decorrer entre 19 e 27 de Fevereiro do próximo ano, irá passar para 2023, de acordo com o anúncio da organização feito na quinta-feira divulgado pela agência Lusa.

"A crise dos chips vai, provavelmente, prolongar-se até ao próximo ano", reconheceu Sandro Mesquita, director-geral do Salão de Genebra, no comunicado em que é confirmado o cancelamento.

"Nestes tempos de incerteza, muitas marcas não estão em condições de assumirem o compromisso de participar numa feira profissional", explicou.

Numa entrevista dada na segunda-feira, Mesquita tinha avançado que o salão teria um formato reduzido, prevendo-se a presença de 60 marcas para relançar o evento, após dois anos de ausência.

Mas, face às consequências directas da pandemia da Covid-19, com as restrições em viagens, mas também com as consequências indirectas da crise dos semi-condutores, "tornou-se claro que é necessário adiar o salão", referiu o responsável.

Com a escassez de semi-condutores, "os construtores automóveis têm novas prioridades que é necessário resolver primeiro", indicou a organização, acrescentando que não houve outra opção a não ser cancelar o evento e esperar por 2023.

Os organizadores contam, no entanto, continuar a trabalhar numa plataforma online, que previam pôr em prática na edição de 2022, combinando stands de exposição presencial e eventos online.

Com a crise causada pela pandemia, o Salão Automóvel de Genebra, que habitualmente acolhe cerca de 600 mil visitantes e que contou com 160 expositores em 2019, teve de anular a edição de 2020, e depois a de 2021.

