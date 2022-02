VW ID.Buzz quase a estrear: 204 cv eléctricos e tracção traseira

A estreia oficial só acontece a 9 de Março mas a Volkswagen já avançou com algums detalhes técnicos do novo "eléctrico" ID.Buzz.

Ainda com as linhas do modelo fortemente "escondidas" por uma película de camuflagem, é possível perceber-se um visual retrofuturista inspirado na T1 que marcou os anos 60.

Com 4,71 metros de comprimento por 1,99 de largura e 1,94 de altura, o ID.Buzz tem uma distância entre eixos de 2,99 metros.

Sabido é que o modelo terá, para além da variante para cinco ocupantes com uma bagageira com 1.121 litros de capacidade, uma versão comercial baptizada como ID. Buzz Cargo.

Concebido para três ocupantes, tem uma divisória a separar a cabine do furgão de carga, com 3.900 litros de capacidade.

Desconhece-se ainda o interior de ambas as versões mas deverão conter um painel de instrumentos digital e um ecrã táctil multimédia na vertical ligado à consola central.

Construído sobre a plataforma MEB do grupo alemão, será equipada com uma bateria de 82 kWh, com 77 deles utilizáveis, a alimentar um motor eléctrico de 150 kW (204 cv).

Ainda sem indicar a autonomia com uma única carga, já se sabe que a velocidade máxima está limitada electronicamente a 145 km/hora.



A Volkswagen sublinha que o motor eléctrico, a dar tracção ao eixo traseiro, é ágil quanto baste graças aos seus 310 Nm de binário e ao seu baixo centro de gravidade.

Com os detalhes completos a serem divulgados apenas na estreia, mesmo assim a marca explica que a carrinha terá diversos sistemas evoluídos de apoio ao condutor.

Entre eles conta-se a função para estacionar, com a ID.Buzz a manobrar de forma automática na entrada e saída do estacionamento.

Avisos e alertas de riscos nas proximidades da carrinha com o Car2X, e a versão mais recente do Travel Assist são outras valências do modelo.



Esta tecnologia usa dados de crowdsourcing para facilitar a orientação frontal e lateral de forma parcialmente automática em todas as faixas de velocidade.

O software do sistema de infoentretenimento pode ser actualizado por via remota, assim como funções relacionadas com o carregamento ou apoio ao condutor.

A Volkswagen ID.Buzz está em intensos testes dinâmicos nas estradas europeias e, após a estreia a 9 de Março, começa a chegar aos concessionários no início do Outono.

