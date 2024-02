Volvo troca nomes dos XC40 e C40 e dá-lhes mais potência e autonomia

A Volvo assumiu novos nomes para os modelos com que iniciou a ofensiva na mobilidade 100% eléctrica.

Os XC40 Recharge e C40 Recharge foram agora baptizados como EX40 e EC40, respectivamente.

A decisão torna menos "confusa" a distinção das variantes XC40 térmicas, englobando aqueles dois modelos com os EX30, EX90 e EM90.

A actualização inclui ainda a eliminação do logótipo Recharge das versões híbridas plug-in, agora apenas designados com o sufixo T6 e T8.

As mudanças não se ficam por aqui já que os EX40 e EC40 Twin Motor ganham um novo pacote de software opcional Performance.

São mais 25 kW (34 cv) a elevar a potência para 325 kW (442 cv), de maneira a proporcionar acelerações mais rápidas.

Para tal, o pedal do acelerador foi recalibrado e foi introduzido o novo modo de condução Performance para "libertar" toda aquela potência.

A autonomia para ambos os "eléctricos" também foi aumentada de 549 para 583 quilómetros no EC40, e de 536 para 576 quilómetros no EX40.

O novo pacote é proposto no momento da aquisição, com os modelos anteriores a 2024 a serem actualizáveis por via remota através da aplicação Volvo Cars.



Emissões reduzidas

Há mais novidades para outros modelos da Volvo, com os XC60 e XC90 micro-híbridos a ganharam uma motorização menos poluente.

No caso do primeiro SUV, foram reduzidas em 4% as emissões de dióxido de carbono, com a segunda proposta a ver a redução de CO2 em cerca de 2%.

Em jeito de promoção às novas designações dos EX40 e EC40, mas que também inclui o XC40, está uma nova série especial.

A linha Black Edition, que já tinha destacado o XC60 em 2023, decora qualquer uma daquelas propostas com uma pintura Onyx Black.

Somam-se ainda os logótipos pretos de alto brilho, novas jantes em liga leve de 20 polegadas e interiores em fibra Microtech ou carvão têxtil.

Acima de tudo, uma linha com toques personalizados que releva todas as qualidades dos três modelos.

