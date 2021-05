Volkswagen ID.X: um Frankenstein com 333 cv!

É ainda um protótipo mas ter sido revelado pelo próprio director geral da Volkswagen, na sua conta pessoal do Linkedin, significa que até poderá ser uma realidade.

Ralf Brandstätter revelou o Volkswagen ID.X, uma versão ultra-desportiva baseada no ID.3, e o seu desempenho é mais do que prometedor.

A bateria de 62 kWh foi substituída por uma de 82 kWh, combinada com um motor eléctrico de 245 kW, equivalente a 333 cv de potência.

São "apenas " mais 129 cv passados às quatro rodas em relação ao modelo em que se baseia, e, comparativamente ao Golf GTI, supera-o em qualquer uma das suas variantes.

Há quem afirme que este ID.X é uma espécie de Frankenstein situado entre o ID.3 e o ID.4 GTX, o primeiro Volkswagen eléctrico com personalidade desportiva.

Aliás, deste modelo revelado há menos de um mês recebe várias alterações ao nível do chassis e ganha um sistema de infoentretenimiento mais evoluído.

Quanto à estética, é inegável o seu aspecto bem mais agressivo por dentro e por fora, a reflectirem toda a sua garra desportiva.

Sendo 200 quilos mais leve do que o Volkswagen ID.3, o ID.X está preparado para galgar em 5,3 segundos os 100 km/hora a partir do zero. São menos 2,5 segundos do que a versão de 77 kWh que está no mercado.

O Volkswagen ID.X até poderá nunca ver a luz do dia mas Ralf Brandstätter sublinha que, "mesmo que não se torne um carro de produção, vamos tirar dele muitas ideias".

