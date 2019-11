Vision GT é ideia radical para Alfa Romeo Montreal

Não é um modelo que salte à memória de imediato mas o Alfa Romeo Montreal é um dos mais belos desportivos que a marca italiana trouxe ao mundo nos frenéticos anos 70.

Pois agora o modelo foi "revitalizado" pelas mãos de Luca Serafini no portal Béhance e o resultado é… simplesmente fantástico!

Em jeito de homenagem ao modelo original com que o pai "decorou" a garagem há mais de 30 anos, o designer transalpino criou uma versão futurista que baptizou de Vision GT.

O resultado é assombroso, com uma parte frontal a revelar a agressividade própria de um híper carro, com o capô a prolongar-se até ao pára-brisas.

A característica entrada de ar do modelo original está em plano de evidência, enquanto a grelha do motor ganhou maior predominância, rematada por uns faróis fora do comum.

Quando se olha de perfil para o Alfa Romeo Montreal Vision GT, é como se o coração parasse de bater.

As linhas retro-futuristas, que foram beber a sua influência estilística na década de 70, são realçadas pelas enormes jantes cromadas e pelas entradas de ar laterais, em tudo semelhante ao modelo real.

Quase é desnecessário falar sobre a traseira do Vision GT, com os quatros enormes escapes; parece uma nave espacial pronta a atravessar o espaço sideral.

"Tentei criar algo que fosse capaz de levar-me de volta aos meus tempos de criança", comentou Luca Serafini nas imagens que publicou no Béhance, "e que nos fizesse dizer 'Uau' "! Conseguiu-o, sem qualquer sombra de dúvida!

A título de curiosidade refira-se que, há dois anos, a Classic Cars Auctions levou a leilão um Alfa Romeo Montreal de 1972 que foi arrematado por 38,370 euros.

Não terá sido uma pechincha mas, face à qualidade do restauro de que ele foi alvo, terá sido uma excelente compra, como o leitor poderá apreciar na fotogaleria.

