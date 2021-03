Lançado em 2007, o Nissan Qashqai estabeleceu as bases para um dos segmentos que mais cresceu nos últimos anos, o dos SUV’s compactos. Agora, três milhões de unidades vendidas depois, o modelo nipónico chega à terceira geração e apresenta-se com um design muito distinto, electrificado e mais conectado. Mas será que isto chega para voltar a ser uma referência?

Para esta nova geração, a Nissan manteve os princípios que ditaram as bases do Qashqai, mas foi em busca de novos argumentos que prometem fazer deste um modelo tão bem sucedido quanto o original.

Tudo o que há para saber sobre o novo Nissan Qashqai, até o preço

Imagem totalmente nova

Tudo começa na imagem, tal como tinha acontecido com o primeiro Qashqai. Se nessa altura, em 2007, o SUV da Nissan apanhou toda a gente de surpresa, agora, volta a propor uma evolução notável no campo da imagem, ainda que continuem a existir muitos pontos em comum com os restantes modelos da gama da marca japonesa, nomeadamente com o Juke.

Na dianteira, destaca-se a grelha "V-Motion" de grandes proporções e a assinatura luminosa em LED, elementos que ajudam a reforçar a sensação de largura do modelo e que oferecem uma imagem mais agressiva ao conjunto.

De perfil, saltam à vista as jantes de 20’’, uma das maiores novidades desta geração do Qashqai, que até aqui só estava disponível com jantes de 19’’. As jantes de grandes proporções ajudam a encher as cavas das rodas musculadas e contribuem muito para a sensação de robustez deste SUV, que está disponível com 11 cores de exteriores e cinco combinações bicolor.

Recorde-se que o design do novo Qashqai foi liderado pelo centro europeu da marca, no centro de Londres, no Reino Unido.

Dentro do habitáculo, o primeiro aspecto a abordar tem de ser, obrigatoriamente, o espaço disponível, já que o Qashqai cresceu em todos os sentidos, graças à plataforma CMF-C da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. O comprimento passou para os 4425 mm (+35 mm), ao passo que a largura cresceu para os 1838 mm (+32 mm). A altura passou para os 1636 mm (+10 mm) e a distância entre-eixos para 2666 mm (+20 mm).

Graças a este aumento, o Qashqai passou a contar com mais 28 mm de espaço para as pernas nos bancos traseiros, sendo que a maior altura da carroçaria permitiu aumentar o espaço para a cabeça de quem viaja nos bancos posteriores em 15 mm.

Falando da bagageira, mais 50 litros disponíveis por comparação com o modelo da geração anterior, para um total de quase 480 litros.

Mas se o maior espaço a bordo é muito bem-vindo, foi o reforço tecnológico e a maior qualidade de acabamentos que mais nos impressionou. Pela primeira vez o Qashqai apresenta-se com um painel de instrumentos totalmente digital, com 12,3’’, que é complementado por um sistema de head-up display com 10,8’’.

Ao centro, mais novidades, a começar por um ecrã táctil de 9’’ compatível (sem fios) com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Ao contrário do que muitas marcas têm vindo a fazer, a Nissan optou por manter comandos físicos para a climatização, mas acrescentou um carregador sem-fios para o smartphone e várias entradas USB e USB-C. Este Qashqai pode ainda contar com WiFi, funcionando como hotspot para um total de até sete dispositivos.

Além de mais espaço e de mais tecnologia, a Nissan também procurou oferecer uma experiência a bordo mais confortável e mais premium. Para isso recorreu a materiais de maior qualidade e dedicou ainda mais atenção aos detalhes e aos acabamentos, com destaque para o material usado nos bancos e no tablier. O resultado é um habitáculo mais luxuoso e que coloca este Qashqai ao nível do que melhor se faz no segmento. Destaca-se ainda uma nova iluminação ambiente branca que é utilizada um pouco por todo o habitáculo.

, contou-nos Matt Weaver, vice-presidente da Nissan Design Europe, que admitiu que "a evolução do habitáculo foi uma das preocupações" durante o desenvolvimento do novo Qashqai, tal como a imagem exterior, que resulta de um "design muito fluído da carroçaria, com linhas simples".

Ainda mais seguro

No campo da segurança, o Qashqai apresenta-se com a mais recente versão do sistema ProPILOT e conta com controlo automático de velocidade com função Stop & Go e sistema de leitura de sinais de trânsito, bem como com um sistema que ajusta a velocidade à entrada das curvas com base nos dados do sistema de navegação.

Os faróis LED também são inteligentes e contribuem para a maior oferta tecnológica deste modelo, uma vez que são capazes de desactivar um ou mais dos 12 feixes individuais de luz sempre que detectam um veículo em sentido contrário.

Electrificação é palavra de ordem

Nesta terceira geração, o Qashqai "deixou cair" de vez as motorizações Diesel e viu todas as versões a gasolina serem electrificadas.

A já conhecida versão 1.3 DIG-T, que aqui surge associada a um sistema mild-hybrid de 12V, está disponível com dois níveis de potência: 138 e 156 cv.

A primeira, com 138 cv e 240 Nm de binário, está acoplada a uma caixa manual de seis velocidades, ao passo que a segunda, com 156 cv, pode ser associada a uma caixa manual ou a uma caixa de variação contínua (CVT). Na configuração com caixa manual, o binário está limitado aos 260 Nm, ao passo que com caixa CVT este número sobe para os 270 Nm, podendo ainda oferecer tracção integral (4WD).

Mas a maior novidade é a motorização híbrida e-Power, que conta com um motor a gasolina que assume as vezes de gerador, não estando sequer associado ao eixo motriz, com a propulsão a ser garantida apenas pelo motor eléctrico de 188 cv (140 kW).

Este sistema é formado por um motor eléctrico, por um motor a gasolina (1.5 l com 154 cv), um inversor, um gerador de energia e uma pequena bateria. No total temos à nossa disposição um total de 188 cv e 330 Nm de binário.

Novas ligações ao solo

Além do maior espaço a bordo, a nova plataforma CMF-C também permitiram à Nissan montar uma suspensão e direcção totalmente novas.

Na dianteira, a suspensão do tipo MacPherson actualizada é comum a todas as versões, ao contrário da suspensão traseira.

Os modelos com tracção dianteira e jantes de até 19’’ adoptam um eixo de torção na suspensão traseira, ao passo que as versões de 20’’ e tracção integral surgem equipadas com uma suspensão traseira independente, com um esquema multi-link.

A direcção também foi melhorada, com a Nissan a prometer uma melhor resposta e um melhor tacto. A somar a tudo isto, esta nova plataforma ainda permitiu alcançar uma rigidez estrutural superior em 41%, bem como uma poupança de 60 quilos no peso total do conjunto.

Quando chega e quanto vai custar?

A entrega dos primeiros exemplares do Qashqai está prevista para o Verão, com os preços a arrancarem nos 33.600 euros para a edição especial de lançamento, designada Premiere Edition. Em Portugal, esta variante comemorativa do lançamento do modelo está disponível com o motor 1.3 DIG-T de 138 ou 156 cv (caixa automática) e conta com uma pintura bicolor.