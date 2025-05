Toyota Corolla Cross renova-se e ganha inédito GR Sport

Nada como destacar todas as potencialidades de um dos SUV 100% híbridos mais populares do momento com uma renovação que vai muito para lá da estética.

O Toyota Corolla Cross Hybrid ganha um visual directamente inspirado nos novos C-HR+ e bZ4X, bem como um novo acabamento GR Sport com um carácter mais personalizado.

A distingui-lo está uma nova dianteira na linha daquelas duas propostas com uma grelha redesenhada, e uma assinatura luminosa inédita a ligar as ópticas LED, com a traseira a assumir-se mais robusta.

Além destas novidades, o SUV japonês adopta o acabamento GR Sport, com pára-choques e rodas específicos, vendo a suspensão ser rebaixada em 10 mm para uma condução mais dinâmica.

O habitáculo mantém o desenho original desta geração lançada há três anos mas ganha uma consola central completamente redesenhada com um novo manípulo para o selector de marchas, um novo, e espaço adicional para carregar telemóveis.

Novos são também o compartimento deslizante e o porta-copos, sem esquecer a manutenção do posto de condução com o ecrã multimédia de 10,5 polegadas e o painel de instrumentos de 12,3 polegadas, que são de série logo na versão de entrada.

GR Sport mais ágil

A Toyota também melhorou o isolamento acústico a bordo para deixar do lado de fora o ruído dos motores hibridizados de 1.8 e 2.0 litros, segundo a versão em causa.

Significa assim que a primeira solução deverá manter os actuais 140 cv combinados passados às rodas dianteiras enquanto o segundo, de 196 cv, também poderá opcionalmente tracção às quatro rodas.

Actualizável por via remota, o T-Mate combina a terceira geração do Toyota Safety Sense com sistemas avançados adicionais de assistência à condução e estacionamento.

O destaque da renovação recai, obviamente, no novo acabamento GR Sport, que a insígnia nipónica afirma que tem uma condução mais ágil e dinâmica com a direcção recalibrada e a suspensão mais firme graças ao seu rebaixamento em 10 mm.

Já o modo de condução Sport melhora a aceleração e aumenta a "colagem" à estrada, com a emoção a ser assegurada pela engrenagem das mudanças através das patilhas no volante.

A desaceleração também foi otimizada, com aquele modo a proporcionar uma sensação de travagem mais desportiva. Para maior estabilidade e controlo em condições de inverno, o modo Snow Extra também está incluído nesta versão.

Todas estas características são realçadas por um visual mais robusto, patente no pára-choques dianteiro e nas jantes em liga leve de 19 polegadas enquanto os símbolos da construtora passam a ser pretos em vez de cromados.

O renovado do Toyota Corolla Cross Hybrid tem chegada prevista aos concessionários europeus neste Verão, com a versão mais desportiva a chegar apenas no Outono, mas sem que os preços para o nosso país tenham sido avançados.

