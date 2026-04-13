SUV ou SUV coupé? Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ abre reservas

Menos dum mês após o anúncio internacional, está já disponível para encomenda o bruto Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ com tracção integral AMG Performance totalmente variável de série.

Na sua génese está um seis cilindros de 3.0 litros mais refinado, com a dupla sobrealimentação a ser conseguida através dum turbocompressor "convencional" aliado a um compressor eléctrico.

O resultado final é a passagem às quatro rodas de 449 cv e 600 Nm, que na função overboost chega aos 640 Nm durante dez segundos, através da transmissão AMG SpeedShift TCT 9G de nove relações.

E pode contar-se com o sistema micro híbrido de 48 volts para entregar mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm nos arranques e nas acelerações.

Basta atentar nos 4,2 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, desde que activado o Race Start que integra a opção AMG Dynamic Plus.

A velocidade máxima está limitada electronicamente a 250 km/hora mas, para quem achar esta velocidade demasiado tímida, poderá "libertá-la" até aos 270 km/hora com o pacote opcional AMG Driver.

As emoções estão mais do que asseguradas graças à estreia num SUV da AMG dum diferencial autoblocante com controlo electrónico opcional no eixo traseiro aliado a um modo Drift.

Extras a perder de vista

O Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ é proposto a partir de 107.600 euros para o SUV, e desde 109 mil euros para o SUV coupé, mas com o valor a subir de maneira substancial se se optar pelas imprescindíveis personalizações.

O lançamento no mercado é abrilhantado durante um ano pelo pacote exclusivo Golden Accents (12.300 euros) combinado com a pintura metalizada Obsidian Black.

Em alternativa, ambos os modelos podem ser pintados em Graphite Grey Magno da divisão Manufaktur (5.300 euros) com detalhes em TechGold.

O pacote inclui ainda as opções Night AMG I e II, bem como jantes forjadas AMG de 21 polegadas em preto fosco com aros em dourado baço, e o pacote Style AMG com um divisor alargado e uma asa traseira maiores, com o difusor em preto bilhante.

A bordo pode contar-se com acabamentos em fibra de carbono AMG com pespontos vermelhos, e bancos desportivos AMG em pele preta com costuras contrastantes.

Texto: P.R.S.

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