Solterra: conheça o primeiro 'eléctrico' da Subaru

A Subaru deu a conhecer esta terça-feira o Solterra, o seu primeiro modelo 100% eléctrico que irá chegar aos concessionários em meados do próximo ano.

Sem surpresas, o novo SUV tem uma extraordinária semelhança com o protótipo bZ4X da Toyota, ou não tivesse ele sido desenvolvido em parceria com aquela marca japonesa.

Construído sobre a plataforma e-Subaru Global Platform, o Solterra combina a tecnologia de veículos eléctricos da Toyota com a sua própria experiência na tracção às quatro rodas.

Dirigido ao segmento C no que ao tamanho diz respeito, apresenta-se com dimensões equivalentes às do BMW X1 ou Audi Q3.

Percebe-se, pelas imagens, que o SUV tem um perfil desportivo pronunciado, marcado pelos faróis afilados a cimentar uma dianteira muito agressiva, enquanto atrás a janela apresenta-se com uma forte.

A única fotografia do interior mostra de novo a profunda ligação do Solterra ao protótipo bZ4X. O habitáculo é dominado pela enorme consola central flutuante, a suportar o ecrã táctil multimédia de dimensões generosas.

O painel de instrumentos distingue-se pela distância a que está do volante, quase como se fosse um visor head-up.

Quanto às motorizações e baterias que irão equipar o Subaru Solterra, tudo se mantém no segredo dos deuses.

A Toyota, no entanto, já tinha dado algumas pistas para o modelo de produção que irá "sair" do bZ4X, sabendo-se que terá dois motores eléctricos e tracção integral.

