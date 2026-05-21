A família elétrica da Skoda deu mais um passo decisivo com a estreia do Epiq, um crossover urbano que se assume como "gémeo" do futuro VW ID. Cross e "primo" técnico dos Cupra Raval e VW ID. Polo.

Skoda Epiq prático para o dia a dia a preço ''democrático''

Construído sobre a nova plataforma MEB+ de tracção dianteira do grupo Volkswagen, é também o primeiro modelo de produção da insígnia checa a adoptar por inteiro a linguagem estilística Modern Solid, distinguida pela assinatura luminosa em forma de T.

As reservas já estão abertas para a versão mais potente da gama, nesta primeira fase de lançamento, com um preço de partida de 34.928 euros; longe estão os 25 mil euros anunciados para o modelo de entrada da gama, a começar nos 28.825 euros.

Elegância futurista

Demorou o seu tempo a ser revelado o novíssimo Skoda Epiq, mais de dois anos passados sobre a apresentação do protótipo, mas a espera terá valido a pena.

Com 4,17 metros de comprimento por 1,80 de largura e 1,58 de altura, tem como trunfo a versatilidade, como explicam os 475 litros que o porta-bagagens comporta, a que se somam mais 25 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamentos.

Dimensões à parte, são as linhas elegantemente futuristas que destacam o crossover urbano, pontuadas à frente pela grelha Teck Deck em preto e pelas luzes diurnas LED sobre um pára-choques robusto caracterizado por oito fendas.

Seis delas actuam como entradas de ar com abas activas para optimizar a refrigeração da bateria e melhorar a aerodinâmica (Cx de 0,275) para conseguir os melhores consumos e autonomias, a que também não são alheias as jantes de 17 a 19 polegadas.

Essa postura percebe-se melhor quando o crossover é visto de perfil, ao assumir as convencionais superfícies lisas decoradas com arcos de roda e painéis inferiores das portas em plástico.

A linha do tejadilho levemente descendente é prolongada por uma pequena asa a partir dum grosso pilar C enquanto a traseira replica a área frontal com os farolins em T e o pára-choque a exibir as mesmas oito fendas.

Interior minimalista

O habitáculo assume um ambiente muito limpo e minimalista, com o posto de condução animado pelo painel de instrumentos de 5,3 polegadas e pelo ecrã de 13 polegadas para o infoentretenimento, com atalhos físicos para as funções mais comuns.

Nada que distraia o bom espaço a bordo que permitem os 2,60 metros que separam os dois eixos, realçado pelos bancos ergonómicos num habitáculo personalizável com revestimentos em tecido reciclado, pele sintética ou camurça.

Não falta o vasto conjunto de soluções Simply Clever que a Skoda já habituou os seus admiradores, como a película protectora nos puxadores das portas para evitar riscos, o guarda-chuva na porta do condutor ou o raspador de gelo na porta da bagageira.

Duas baterias à escolha

Quanto à área técnica, o Epiq estreia-se na nova plataforma MEB+ do grupo Volkswagen para "eléctricos" com tracção dianteira, alimentada pelo motor APP290 com três níveis de potência.

O Epiq 35 que dá entrada à gama debita 85 kW (116 cv) e 267 Nm, sendo igual o binário no Epiq 40 com 99 kW (135 cv), enquanto a bateria LFP de 38,5 kWh brutos em ambos a oferecer uma autonomia combinada até 310 quilómetros.

O topo de gama é assumido pelo Epiq 55 com os seus 155 kW (211 cv) e 290 Nm, capazes de acelerá-lo dos zero aos 100 km/hora em 7,4 segundos para uma velocidade máxima de 160 km/hora.

O acumulador NMC de 55 kWh brutos permite uns combinados 440 quilómetros de autonomia, sendo recarregável a 105 kW DC quando no Epiq 35 é feito a 50 kWh, subindo aos 90 kWh no Epiq 40; de série é o carregador embarcado de 11 kW AC.

Proposto nos acabamentos Go, Move 40, Selection 40, Move e Selection, a partir do segundo nível assume de origem a função Vehicle-to-Load (V2L), sendo opção os Vehicle-to-Home (V2H) e Vehicle-to-Grid (V2G) desde que com uma wallbox compatível.

Assistência abrangente

A complementar o crossover está um abrangente conjunto de sistemas de segurança e apoios à condução, como os Front Assist, Side Assist, Lane Assist e reconhecimento de sinais de trânsito.

Opcionais são o Travel Assist 3.0, Adaptive Lane Assist e Emergency Assist, assim como o inédito Crossroad Assist apoiado em radares nos cantos do pára-choques dianteiro para alertar a aproximação lateral de carros, motas, bicicletas e trotinetes.

A condução em cidade também é facilitada com o One Pedal activável no modo B, podendo a intensidade da regeneração de energia nas desacelerações ser ajustada segundo as condições do percurso.

Já com preços definidos para toda a gama, o Skoda Epiq chega ao nosso país no Outono com as variantes mais potentes nesta primeira fase de lançamento; as mais acessíveis irão chegar em Novembro.

Versão Acabamento Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Epiq 35 Go 85 kW (116 cv) / 267 Nm LFP 38,5 kW Até 310 km Desde 28.825 euros Epiq 40 Move 40 99 kW (135 cv) / 267 Nm LFP 38,5 kW Até 310 km Desde 29.925 euros Epiq 40 Selection 40 99 kW (135 cv) / 267 Nm LFP 38,5 kW Até 310 km Desde 32.435 euros Epiq 55 Move 155 kW (211 cv) / 290 Nm NMC 55 kW Até 440 km Desde 34.928 euros Epiq 55 Selection 155 kW (211 cv) / 290 Nm NMC 55 kW Até 440 km Desde 37.158 euros

Texto: P.R.S.

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