Renault Scénic E-Tech Eletric a estrear em Munique aponta a mais de 600 km de autonomia

Será no salão automóvel de Munique que a Renault irá "libertar" a capa que ainda cobre o novo Scénic E-Tech Electric.

Construído sobre a mesma plataforma CMF-EV do Mégane E-Tech Electric, será o primeiro modelo de produção a incorporar a nova estratégia de desenvolvimento sustentável da marca.

Ao seu lado irá estar o novo Grand Kangoo, para além do renovado Clio, entre as muitas propostas do construtor francês.

Nova linguagem estilística

Derivado do protótipo Scénic Vision, o novo crossover 100% eléctrico abre caminho da Renault para uma mobilidade mais sustentável, segura e inclusiva.

Entre os detalhes que a camuflagem deixa antever está a nova assinatura luminosa imprimida no Rafale e no renovado Clio.

Face ao Mégane E-Tech Electric, o capô é mais alto e com um relevo diferenciado, enquanto as portas e as janelas traseiras são maiores.

A linha descendente do tejadilho é mais pronunciada, com a porta da bagageira a ser também maior.

O desenho dos grupos ópticos segue a linguagem estilística do Rafale, destacando-se ainda as aberturas verticais nas laterais do pára-choques traseiro.

Potência até 218 cv

A Renault ainda não adiantou as motorizações eléctricas que o crossover irá equipar mas a imprensa especializada francesa adianta que poderá haver versões com 125 kW (170 cv) e 160 kW (218 cv).

A alimentá-los poderá estar a mesma bateria de 60 kWh do Mégane E-Tech Electric, para uma autonomia até 450 quilómetros, mas espera-se uma segunda, de 87 kWh, para uma distância superior a 600 quilómetros com uma única carga.



A apresentação virtual do Scénic E-Tech Electric acontece a 4 de Setembro, um dia antes da abertura do salão automóvel de Munique ao público.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?