Revolução estilística: Lexus NX mostra primeira imagem

Só será revelado oficialmente a 12 de Junho mas a Lexus já lançou um aperitivo de como será a nova geração do NX… pelo menos no que respeita à parte traseira do SUV.

Com chegada prevista ao mercado apenas na próxima Primavera, o modelo será construído sobre a plataforma TGNA-K, que também suporta o novo Toyota RAV4.

É esperada com alguma expectativa o novo Lexus NX, já que irá estrear a nova linguagem estilística mais dinâmica que irá marcar os futuros modelos da insígnia de luxo japonesa.

A primeira fotografia "oficial’ do SUV é suficientemente clara para se perceberem os farolins LED, unidos por uma faixa luminosa na porta da bagageira, com o símbolo da marca a ser substituído pelo nome.

À frente espera-se uma nova e enorme grelha, em tudo semelhante à do Lexus IS, com os faróis afilados a darem um tom francamente mais agressivo.

O interior será marcado por um design minimalista mas luxuoso, com o painel de instrumentos a ser todo digital, combinado com um ecrã táctil multimédia de dimensões generosas.

Desconhecem-se as motorizações que o Lexus NX irá adoptar, mas não será nenhuma surpresa se ganhar o sistema híbrido plug-in do novo RAV4 da Toyota, mas mantendo o propulsor híbrido que actualmente equipa o Lexus NX 350h.

