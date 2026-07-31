A Volkswagen ataca no nosso país a electromobilidade acessível abaixo dos 25 mil euros, com a abertura das encomendas para o ID. Polo equipado com a bateria LFP de 37 kWh.

Reservas abertas: VW ID. Polo já está abaixo dos 25 mil euros

Distribuída pelas motorizações de 85 kW (116 cv) e de 99 kW (135 cv), ambas com 267 Nm, é prometida uma autonomia até 331 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 23 minutos a uns máximos 88 kW em corrente contínua.

Como a própria construtora sublinha, esta versão é particularmente adequada para quem faz deslocações pendulares entre casa e trabalho, ou simplesmente para a condução em ambientes urbano e periurbano.

Três acabamentos distintos

O Volkswagen ID. Polo com o acumulador de 37 kWh assume três acabamentos, com o Trend que dá entrada à gama a contar com o painel de instrumentos de dez polegadas, alinhado com o ecrã de infoentretenimento de 13 com o sistema Innovision.

Faróis LED com comutação automática para "máximos", volante multifunções forrado em pele sintética, e ar condicionado automático são também de série, além de apoios à condução como o Side Assist e o Lane Assist com Emergency Assist.

Um patamar acima está o acabamento Life, que de origem comporta sistemas de assistência como o Adaptive Cruise Control (ACC), câmara de marcha atrás, Park Distance Control à frente e Front Cross Traffic Assist.

Do lado das funcionalidades digitais incluem-se comandos por voz, App-Connect para Apple CarPlay e Android Auto, e carregador indutivo de telemóveis.

Reservas abertas: VW ID. Polo já está abaixo dos 25 mil euros

Opcionais valorizantes

O "topo de gama" é assumido pela linha Style com faróis matriciais LED IQ.Light com faixa luminosa LED e grupos ópticos traseiros LED 3D de série, sem esquecer o logótipo da marca alemã iluminado à frente e atrás.

A vida a bordo é distinguida pelos bancos desportivos, ar condicionado automático bizona e uma versão melhorada do ID. Light, prestando informações visuais como a navegação ou o estado de carregamento da bateria através duma faixa luminosa.

Sistema áudio Harman Kardon de 425 watts com dez altifalantes, tejadilho panorâmico em vidro, bancos dianteiros com regulação eléctrica e função de massagem são propostos como equipamento opcional para os três acabamentos.

Versão Potência / Bateria Autonomia Preço ID. Polo Trend 85 kW (116 cv) / 37 kWh Até 323 km Desde 24.702 euros ID. Polo Life 85 kW (116 cv) / 37 kWh Até 322 km Desde 28.544 euros ID. Polo Life 99 kW (135 cv) / 37 kWh Até 331 km Desde 29.688 euros ID. Polo Life 155 kW (211 cv) / 52 kWh Até 453 km Desde 35.050 euros ID. Polo Style 99 kW (135 cv) / 37 kWh Até 330 km Desde 32.401 euros ID. Polo Style 155 kW (211 cv) / 52 kWh Até 452 km Desde 37.762 euros ID. Polo F1RST 155 kW (211 cv) / 52 kWh Até 452 km Desde 29.950 euros ID. Polo F1RST+ 155 kW (211 cv) / 52 kWh Até 452 km Desde 32.950 euros

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?