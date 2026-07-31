Reservas abertas: VW ID. Polo já está abaixo dos 25 mil euros

A Volkswagen ataca no nosso país a electromobilidade acessível abaixo dos 25 mil euros, com a abertura das encomendas para o ID. Polo equipado com a bateria LFP de 37 kWh.
Distribuída pelas motorizações de 85 kW (116 cv) e de 99 kW (135 cv), ambas com 267 Nm, é prometida uma autonomia até 331 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 23 minutos a uns máximos 88 kW em corrente contínua.
Como a própria construtora sublinha, esta versão é particularmente adequada para quem faz deslocações pendulares entre casa e trabalho, ou simplesmente para a condução em ambientes urbano e periurbano.
O Volkswagen ID. Polo com o acumulador de 37 kWh assume três acabamentos, com o Trend que dá entrada à gama a contar com o painel de instrumentos de dez polegadas, alinhado com o ecrã de infoentretenimento de 13 com o sistema Innovision.
Faróis LED com comutação automática para "máximos", volante multifunções forrado em pele sintética, e ar condicionado automático são também de série, além de apoios à condução como o Side Assist e o Lane Assist com Emergency Assist.
Um patamar acima está o acabamento Life, que de origem comporta sistemas de assistência como o Adaptive Cruise Control (ACC), câmara de marcha atrás, Park Distance Control à frente e Front Cross Traffic Assist.
Do lado das funcionalidades digitais incluem-se comandos por voz, App-Connect para Apple CarPlay e Android Auto, e carregador indutivo de telemóveis.
O "topo de gama" é assumido pela linha Style com faróis matriciais LED IQ.Light com faixa luminosa LED e grupos ópticos traseiros LED 3D de série, sem esquecer o logótipo da marca alemã iluminado à frente e atrás.
A vida a bordo é distinguida pelos bancos desportivos, ar condicionado automático bizona e uma versão melhorada do ID. Light, prestando informações visuais como a navegação ou o estado de carregamento da bateria através duma faixa luminosa.
Sistema áudio Harman Kardon de 425 watts com dez altifalantes, tejadilho panorâmico em vidro, bancos dianteiros com regulação eléctrica e função de massagem são propostos como equipamento opcional para os três acabamentos.
|Versão
|Potência / Bateria
|Autonomia
|Preço
|ID. Polo Trend
|85 kW (116 cv) / 37 kWh
|Até 323 km
|Desde 24.702 euros
|ID. Polo Life
|85 kW (116 cv) / 37 kWh
|Até 322 km
|Desde 28.544 euros
|ID. Polo Life
|99 kW (135 cv) / 37 kWh
|Até 331 km
|Desde 29.688 euros
|ID. Polo Life
|155 kW (211 cv) / 52 kWh
|Até 453 km
|Desde 35.050 euros
|ID. Polo Style
|99 kW (135 cv) / 37 kWh
|Até 330 km
|Desde 32.401 euros
|ID. Polo Style
|155 kW (211 cv) / 52 kWh
|Até 452 km
|Desde 37.762 euros
|ID. Polo F1RST
|155 kW (211 cv) / 52 kWh
|Até 452 km
|Desde 29.950 euros
|ID. Polo F1RST+
|155 kW (211 cv) / 52 kWh
|Até 452 km
|Desde 32.950 euros
Texto: P.R.S.
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