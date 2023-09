Reforço eléctrico: Fiat 600 também já é híbrido

Depois do Fiat 600e puramente eléctrico, a construtora italiana reforça a sua presença no segmento B com o novo 600 Hybrid.

A apoiar esta opção está a redução, em 15%, das emissões de dióxido de carbono face a um motor a combustão, para além dos consumos mais baixos

A gama, composta pelo 600 Hybrid e 600 Hybrid La Prima, tem chegada prevista em 2024 ao nosso país, estando por definir os preços de cada versão.

Arranques e transições suaves

Sem mudanças no visual e nas dimensões, com a bagageira a chegar aos 385 litros, o 600 Hybrid alinha um bloco turbo de 1.2 litros com 100 cv e 205 Nm.

Aliado a ele está um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm, integrado na nova caixa electrificada de dupla embraiagem com seis relações.

O propulsor assegura transições mais rápidas e suaves, nas fases de arranque e de aceleração a baixas rotações, chegando aos 100 km/hora em 11 segundos.

A bateria de iões de lítio de 48 volt assegura uma condução totalmente eléctrica no pára-arranca do trânsito citadino ou quando circula a uma velocidade estável.

O modo eléctrico é activado na condução em cidade abaixo dos 30 km/hora, dando uma autonomia total de um quilómetro em estrada.

Reciclagem a bordo

Embora não haja imagens do interior, o Fiat 600 Hybrid é distinguido pelos bancos em tecido reciclado com detalhes em branco.

A reforçar a imagem está o painel frontal do tabliê em preto baço, fabricado em plástico de base biológica.

O La Prima, destacado pelo estilo e conforto, equipa as funcionalidades de segurança e assistência mais evoluídas, como a condução assistida de nível 2.

Ambas as versões caracterizam-se pela interface homem-máquina e pelas patilhas no volante para mudanças manuais de velocidade.

Nos serviços conectados, a versão base integra o pacote Connect One, orientado para a segurança e com dados mensais do estado do veículo.

O pacote Connect Plus inclui serviços de navegação e funcionalidades para gerir o veículo por via remota através da aplicação Fiat para telemóvel.

O Trip Report (relatório de viagem) analisa os hábitos do condutor para melhorar o impacto nos consumos, e o efeito que o seu estilo de condução tem na "saúde" do veículo.

A chegada do Fiat 600 Hybrid aos concessionários nacionais acontece em 2024, não estando definidos os preços de cada variante, mas em Itália a entrada na gama faz-se a partir de 24.950 euros.

