Luxo e mais luxo é o que o Range Rover SV Ultra propõe a quem ama a exclusividade sobre rodas, onde nem sequer falta uma nova solução sonora que transforma o habitáculo numa verdadeira sala de concertos.

Range Rover SV Ultra leva luxo a novo patamar... bem sonoro!

O SV Electrostatic Sound assume-se como o primeiro sistema áudio electrostático para automóveis a nível mundial capaz de oferecer uma reacção até 1.000 vezes mais rápida do que o seu equivalente convencional.

O som é "libertado" por 21 altifalantes electrostáticos distribuídos por toda a cabine, em harmonia com os Body and Soul Seats (Bancos com Corpo e Alma) e o inédito Sensory Haptic Floor, traduzível por Piso Sensorial Háptico.

As designações podem parecer exageradas mas apenas tentam "explicar" que os transdutores capazes de gerarem pulsações também estão integrados nos encostos dos bancos e nos apoios de cabeça, assim como nos próprios tapetes.

Revitalização cromática

A acompanhar o novo sistema sonoro opcional está uma revitalização do Range Rover SV Ultra em termos cromáticos, com a cor Titan Silver a ser exclusiva devido à sua formulação especial ao representar o metal na sua forma líquida.

Os detalhes em Satin Platinum Atlas e Silver Chrome, que complementam o acabamento exterior, realçam a grelha e os gráficos laterais, com as jantes em liga leve de 23 polegadas a terem inserções em Satin Platinum e novos centros de roda Range Rover.

A bordo é dada relevância aos estofos e revestimentos Ultrafabrics num bicromático Orchid White/Cinder Grey, com um tratamento detalhado nas suas superfícies.

O característico acabamento em cerâmica branca brilhante da gama Range Rover SV prolonga o tema da luminosidade, a par das colunas SV em Orchid Pearl, dos cintos de segurança Orchid White e dos tapetes com a marca SV Ultra.

O Range Rover SV Ultra é proposto na variante P550e híbrida plug-in de 551 cv a partir de 292.140 euros, com o P540 micro híbrido de 537 cv, debitados pelo V8 biturbo de 4.4 litros, a começar nuns milionários 351.677 euros.

Texto: P.R.S.

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