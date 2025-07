Range Rover Sport ainda mais distinto com tratamento SV Bespoke

Para quem deseja dar um tratamento especial ao seu Range Rover Sport, a insígnia britânica avança com a estreia do novo projecto SV Bespoke para dar-lhe uma personalidade ainda mais distinta.

No terreno está já o primeiro exemplar, baptizado como Nocturne ao inspirar-se no céu bem azul que banha os países do Mediterrâneo, com o acabamento Indigo Gloss a evocar os tons escuros que se reflectem na água ao do pôr do sol.

A distinção é reforçada pelo carbono forjado que decora o exterior e o habitáculo, em jeito de referência ao desempenho do SUV, enquanto os bancos em pele nas cores Lunar e Ebony dão continuidade àquele tema.

Personalização infinita

Recorde-se que esta novidade surge na sequência da introdução do Range Rover no programa SV Bespoke em 2023, como forma de dar resposta à crescente procura global de personalização de luxo, de acordo com a construtora.

Este serviço permite aos detentores das variantes Sport SV e Sport Autobiography acederem a uma linha gama quase ilimitada de cores, materiais e acabamentos segundo as suas preferências.

A palete SV Curated Bespoke inclui 230 cores para a carroçaria com acabamentos lustrado ou acetinado, somando-se ainda opções cromáticas quase infinitas através do serviço Match to Sample da SV Bespoke.

Significa assim que todos os modelos com a cor exterior Bespoke Gloss apresentam um novo acabamento espelhado com uma camada superior em verniz mais espesso.

Quase tudo é possível

É dada a opção para equipar o SUV com um capô em fibra de carbono exposto com uma vasta gama de pinturas, em complemento às capas dos espelhos materiais e ao tejadilho com tons contrastantes.

Disponibilizado é também um novo acabamento para as jantes em liga leve de 23 polegadas, com as pinças de travão a incluírem os tons Xenon Blue e Silver.

A personalização prossegue a bordo ao ser dada à escolha 15 cores para aliarem-se aos diferentes materiais propostos, num esquema com mais de 1500 combinações possíveis.

O primeiro Range Rover Sport SV Bespoke foi apresentado ao público na Range Rover House da ilha grega de Mykonos, com acabamento Bespoke Indigo Gloss, contrastados pelas capas dos retrovisores laterais e pelo tecto em Narvik Black.

