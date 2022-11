Quer ser um verdadeiro 007? Land Rover Defender 110 já está blindado

Se o Defender 110 da Land Rover já tem o porte imponente que o destaca no trânsito urbano, o que dizer da sua variante blindada?

A insígnia britânica incorporou no "todo o terreno" o sistema A-KIP, uma solução anti-sequestro desenvolvida pela Trasco, e esta proposta está disponível para o nosso país.

Esta blindagem oferece protecção balística e contra explosões, com a preparadora alemã a sublinhar a extrema discrição do SUV, já que nada o distingue do modelo convencional a nível estético.

A "armadura" de protecção balística e explosões, em aço ligeiro de alta resistência, cobre as portas, o tejadilho e o piso do Defender 110.

Além de a superfície vidrada ser também reforçada, a separar a bagageira da segunda fila de bancos está instalado um painel blindado com janela.

As certificações VPAM 4 ou VPAM 6 do sistema de blindagem confirmam a resistência a tiros e granadas de mão, com o nível mais alto a resistir a balas de maior calibre e a explosões mais poderosas.

Outros elementos opcionais reforçam as capacidades de protecção dos ocupantes, como o sistema de extinção de incêndios para o compartimento do motor, com accionamento automático ou manual.

Somam-se ainda um pacote composto por uma luz azul e sirene integrado na grelha dianteira, sistema de intercomunicação, pneus anti-furo, elevadores de vidros de alta resistência.

É proposto igualmente a protecção balística da secção inferior da viatura e o depósito de combustível com fecho automático.

Claro que a integração do sistema de blindagem e a integração destes elementos adicionais aumentam sobremaneira o peso do SUV, embora nenhuma informação tenha sido dada nesse sentido.

A Land Rover sublinha que o sistema de blindagem desenvolvido pela Trasco apenas pode ser instalado no Defender 110.

A gama é composta apenas por variantes electrificadas a gasolina e diesel, com potências de 249 a 400 cv, sem esquecer o poderoso V8 com 525 cv.

