Qual prefere? Kia ''electriza'' EV4 em formato ‘coupé’ e ‘hatchback’

São as primeiras imagens do novíssimo Kia EV4 em formato hatchback e berlina coupé que a insígnia sul -coreana irá estrear oficialmente no EV Day 2025 que tem programado para Tarragona em Espanha.

Alternativas ao actual Kia Ceed mas em modo 100% eléctrico, ambos retomam a linguagem estilística Opostos Unidos mas com visual mais atípico face aos principais concorrentes.

Ainda sem quaisquer dados técnicos, nem mesmo as suas dimensões, sabe-se que será construído sobre a plataforma E-GMP do Kia EV6 mas muito possivelmente apenas com uma arquitectura eléctrica de 400 volts.

Linhas bem depuradas

Com umas linhas muito próximas do protótipo revelado em finais de 2023, o EV4 assume o visual futurista das produções mais recentes da Kia, com as linhas aerodinâmicas a privilegiarem o consumo e a autonomia.

O capô curto e inclinado reforça essa ideia com uma frente baixa e sem grelha fechada, substituída por uma faixa preta a toda a largura, com a nada discreta entrada de ar inferior a dar-lhe um tom bem robusto.

As ópticas dianteiras em formato vertical agrupam as luzes diurnas muito delgadas a percorrerem as laterais dos guarda-lamas, com os arcos das rodas de 19 polegadas a serem definidos pelas protecções plásticas.

O vidro traseiro do hatchback é envolvido pela asa superior, com os farolins a acompanharem a junção da porta da bagageira traseira, com toda essa área a destacar os ângulos bem vincados.

Já a berlina coupé assume um espírito mais próprio dum Gran Tourer, com a traseira imponente realçada por uma pequena asa na borda do porta-bagagens, conjugada com os dois spoilers sobre o vidro muito inclinado.

As unidades ópticas da popa, embora se estendam de forma notória sobre as laterais, não chegam a "invadir" o porta da bagageira como acontece no compacto de cinco portas.

Ambos são apresentados pela Kia com o acabamento GT-Line, com apontamentos próprios em preto brilhante para um visual mais dinâmico.

Para conhecer o interior e a toda a parte técnica dos novos EV4, será preciso esperar por 27 de Fevereiro no EV Day 2025 que a construtora tem programa para a cidade espanhola de Tarragona.

É nesse evento que a Kia irá fazer o ponto de situação da sua estratégica para a electrificação, acompanhada da estreia do comercial ligeiro PV5 e do protótipo que dará origem ao futuro compacto urbano EV2.

