Qual gosta mais? Mercedes Classe E Coupé e Cabrio já têm preços para Portugal

Arranca nos 59.600 euros os preços para os renovados Mercedes Classe E Coupé e Cabriolet no nosso país.

Alvos de um apuramento estilístico em Maio passado, que os aproximou da estética global da gama, ambos prometem belas emoções ao volante… e sim, de certeza que não passar despercebidos nas estradas nacionais.

O redesenho de toda a área frontal, com a adopção de uma nova grelha e de novos faróis LED (Multibeam LED são opcionais), dá-lhes um ar ainda mais desportivo, espírito esse que se prolonga na traseira com os novos farolins LED.

O estilo contemporâneo das duas variantes está bem plasmado no habitáculo, com acabamentos de luxo fluidos que reforçam o seu carácter distinto.

Em termos de segurança, ambos dispõem dos mais evoluídos sistemas de assistência à condução e de segurança, nomeadamente, na travagem autónoma de emergência e no alerta de ângulo "cego", e no auxílio ao estacionamento com câmaras de 360°.

O sistema de infoentretenimento MBUX compreende, de série, dois ecrãs de 10,25 polegadas colocados lado a lado, que podem ser substituídos, opcionalmente, por outros dois de 12,3 polegadas.

Quanto às motorizações disponíveis para o mercado português, todas com transmissão automática, a oferta é composta por um bloco a gasolina de 2.0 litros de quatro cilindros, e outro de 3.0 litros de seis cilindros, complementados por um sistema eléctrico de 48 volt.

A oferta ‘diesel’ compreende um propulsor de 2.0 litros de quatro cilindros, reforçada por um motor de 3.0 litros de seis cilindros.