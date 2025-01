Q6 e-tron Offroad é a ''besta eléctrica'' da Audi... para o Dakar?!

Atacar trilhos a bordo dum "eléctrico" ainda parece ser uma missão impossível mas a Audi está a trabalhar a fundo para eliminar esse dilema… nem que seja para atacar uma futura edição do rali Dakar!

O Q6 e-tron Sportback Offroad Concept – sim, o nome é mais comprido do que o SUV coupé! – assume, desde logo, um enorme impacto visual com os generosos apêndices que integra na chapa.

Delirante quanto baste, como revelam as fotografias do protótipo publicadas pela Audi Sport, a frente do protótipo é definida por ópticas bem delgadas separadas em dois níveis.

O carácter para o "fora de estrada" é simbolizado pelas luzes quad-LED nas laterais, caso não se tenha reparado nas enormes abas laterais que servem de guarda-lamas para acolher jantes e pneus específicos.

A grelha do tejadilho assume uma barra de luzes LED, percebendo-se mais uma faixa luminosa entre os ganchos de recuperação montados no pára-choques dianteiro.

Inédito são os eixos pórticos montados junto às rodas para aumentar a necessária distância ao solo, face aos obstáculos que irá encontrar no terreno.

Os pára-choques e as saias laterais também foram redesenhados, obviamente para aumentarem os ângulos de entrada e de saída, mas sem perturbar a fisionomia original do SUV coupé de produção.

Quanto à propulsão que acompanha o Q6 e-tron Sportback Offroad Concept, nada foi avançado pela Audi, mas poderia ter as mesmas especificações técnicas do feroz SQ6 Sportback e-tron quattro.

Os 380 kW (517 cv) e 855 Nm que os dois motores eléctricos debitam às quatro rodas lançam-no em 4,3 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a bateria de 100 kWh a dar 605 quilómetros de autonomia.

