Polestar 7 já se mostra… mas só chega em 2028!

Há um novo Polestar a caminho mas agora desenvolvido em parceria com a Volvo Cars: o Polestar 7 será produzido na fábrica eslovaca de Košice mas só chegará aos concessionários europeus em 2028.

O anúncio do futuro SUV compacto 100% eléctrico é acompanhado por uma imagem devidamente coberta por um "véu" para não estragar a surpresa mas onde já se percebe a assinatura luminosa frontal.

Na sua base estará a mesma plataforma tecnológica da Geely onde serão construídos dois novos modelos da Volvo, com evidente destaque para o EX60, para beneficiar da partilha de componentes.

Entre elas contam-se a tecnologia cell-to-body com densidade e desempenho de nova geração, e os motores desenvolvidos no seio do grupo, mas com adaptações que visam garantir a experiência de condução e o dinamismo que caracterizam as propostas da Polestar.

Também irá partilhar a mesma base de software, sistema central e infra-estrutura em nuvem com os Volvo EX90, ES90 e EX60, e com o Polestar 3.

Significa assim que o SUV beneficiará das melhorias contínuas e da expansão de funcionalidades projectadas para toda aquela linha de "eléctricos" através de actualizações remotas, sem esquecer maior autonomia e recarregamentos mais rápidos da bateria.

